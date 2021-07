Im Jahr 2015, am Höhepunkt der Flüchtlingswelle, boomte das Schlepper-Business. Unter anderen nahm die Polizei zwei Männer bei einer Fahrt durch Niederösterreich fest, einen in Inning (Bezirk Melk) und einen in Völlerndorf (Bezirk St. Pölten). Die Aussagen beider brachten die Ermittler schließlich auf die Spur einiger Hintermänner. Ein Spitzname und die Adresse einer Autovermietung und einer Werkstatt im serbischen Zrenjanin führten zur Festnahme eines 38-Jährigen.

„Sie sind ein Rädchen in dieser Organisation – und das nicht auf unterster Ebene.“Der Staatsanwalt zum Angeklagten

Jetzt, fast sechs Jahre später, sitzt er als Angeklagter am Landesgericht St. Pölten vor dem Strafrichter. Der Vorwurf: Mindestens vier Schlepper-Fahrten soll der Mann mitorganisiert haben. Der Angeklagte sei dabei immer nach dem gleichen Schema vorgegangen, so der Staatsanwalt: Er stellte Autos zur Verfügung und warb Fahrer an, die Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak von Ungarn nach Österreich oder weiter nach Deutschland bringen sollten.

Der Verteidiger meint, die Sache werde „heißer gekocht als gegessen“, man dürfe sich das Ganze „nicht wie in einem Gangsterfilm“ vorstellen. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Angeklagten habe die Schlepperei organisiert und sei mit einem Angebot an den Angeklagten herangetreten. Dieser habe die Chance auf „leichtes Geld“ gesehen. Es sei für ihn lediglich ein Zuverdienst gewesen, Geldsorgen habe er damals keine gehabt.

In Serbien seien die Gesetze für Schlepperei nicht so streng wie in Österreich, daher gebe es auch kein so starkes Unrechtsbewusstsein, führt der Verteidiger weiter aus. Mittlerweile sehe sein Mandant seine Schuld aber ein. Er ist geständig zu allen Anklagepunkten, außer zu einer der vier Fahrten.

Der Staatsanwalt stimmt dem Verteidiger zu: Auch er glaubt nicht, dass der Mann der Kopf einer internationalen Schlepperorganisation sei, „aber ein Rädchen in dieser Organisation – und das nicht auf unterster Ebene.“ Denn er habe immerhin mehr dabei verdient als die Fahrer. Mehrere SMS zeigen, dass der Mann die Fahrten mitorganisiert hat. Auch der Richter sieht die Sache so.

Der Angeklagte ist kroatischer Staatsbürger. Er hat keine Vorstrafen in Österreich und Kroatien, wohl aber in Serbien: Er wurde dort bereits viermal verurteilt, unter anderem wegen Diebstählen. Seit sechs Monaten sitzt er in Österreich in Untersuchungs-Haft. Der Schöffensenat spricht ihn schuldig zu drei der vier angeklagten Fahrten. Der Mann soll 19 Monate ins Gefängnis.

Der gesetzliche Strafrahmen beläuft sich auf ein bis zehn Jahre Haft. Die 500 Euro, die der Angeklagte laut eigener Aussage durch die vorgeworfenen Taten bekommen hat, werden eingezogen. Nicht rechtskräftig.