66-Jähriger wegen mehrerer Sexualdelikte vor Gericht .

Ein Mostviertler muss sich am 8. April u.a. wegen zahlreicher Sexualdelikte am Landesgericht St. Pölten verantworten. Dem Mann wird etwa Vergewaltigung in mehreren Fällen vorgeworfen, sagte Leopold Bien, der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Dienstag auf APA-Anfrage.