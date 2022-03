Fortsetzung von Drogenprozess gegen "Ibiza-Detektiv" nächste Woche

Am dann bereits sechsten Tag der Schöffenverhandlung könnte auch ein Urteil fallen. Da eine Zeugeneinvernahme per Videokonferenz nicht stattfinden hatte können, war die Verhandlung am 16. Februar vertagt worden.

Der beschuldigte Privatdetektiv soll laut Staatsanwaltschaft 2017 und 2018 insgesamt 1,25 Kilo Kokain mit einem Reinheitsgehalt von zumindest 70 Prozent nahe der niederösterreichischen Stadt Haag (Bezirk Amstetten), in Salzburg und Oberösterreich zu einem Grammpreis von 40 Euro an einen Bekannten übergeben haben.

Damit soll Hessenthaler der Anklage zufolge Schulden beglichen bzw. seine triste finanzielle Situation aufgebessert haben. Die Vorwürfe werden vom Beschuldigten bestritten. Belastet wird der in U-Haft sitzende 41-Jährige von zwei Zeugen, deren bisherige Aussagen einander teilweise widersprechen. Im Fall eines Schuldspruchs drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Hessenthaler soll jenes Video produziert haben, auf dem der damalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus in einer Villa auf Ibiza im Gespräch mit einer vermeintlichen Oligarchennichte zu sehen sind. Nach Veröffentlichung der Aufnahmen im Mai 2019 verloren nicht nur Strache und Gudenus ihre Jobs, sondern es kam auch zum Bruch der türkis-blauen Koalition. Eine Neuwahl war die Folge.