Diebstahlserie von Luxusautos in OÖ, NÖ und Steiermark geklärt

Ab 16. März waren in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark zehn hochwertige Fahrzeuge gestohlen worden. Vier Polen im Alter von 26 bis 37 Jahre wurden am 22. April von einer Sondereinheit auf einer Autobahn in Prag geschnappt. Zwei von ihnen wurden bereits nach Österreich ausgeliefert und befinden sich in der Justizanstalt Wels, informierte die Polizei.

In der Nacht auf 1. April hatte ein Autobesitzer im Bezirk Wels-Land offenbar umgehend bemerkt, dass sein Wagen fehlte und erstattete Anzeige. Die Fahndung wurde rasch auf Tschechien ausgedehnt. Der gestohlene Pkw als auch ein mögliches Begleitfahrzeug wurden von der Polizei lokalisiert und die Fahrzeuge samt der vier Verdächtigen angehalten. Jene beiden Männer, die bereits in Österreich inhaftiert sind, zeigten sich großteils geständig. Der Verbleib der anderen gestohlenen Autos ist noch Gegenstand der Ermittlungen.