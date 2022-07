Stefan Pfandler: „NÖ Kriminaltechnik ist Vorbild in Österreich“

Werbung

Seit seinem 15. Lebensjahr ist der Litschauer Stefan Pfandler bei der Polizei. Sein beruflicher Plan B, sagt er, sei Fernmeldetechniker gewesen, „aber die Polizei war schneller“. Damals, als man in den Beruf noch mit einer Lehre eingestiegen ist.

Die Uniform trug Pfandler nur die ersten Jahre, dann ging es schon zur Kriminalpolizei, über 30 Jahre ist das her. Die vergangenen zwölf Jahre war er im Bundesamt für Korruptionsbekämpfung (BAK) tätig. Was er von dort mitnimmt? „Auf jeden Fall die Ausdauer, denn dort dauern die Akten oft mehrere Jahre. Und das überlegte Herangehen an eine Sache.“

Das Spannende an der Kriminalpolizei sei „das Ausforschen der Täter, das Vernehmen und das Vor-Gericht-Bringen“. Pfandler verfolgt gerne, wie Strafverfahren, zu denen er ermittelt hat, ausgehen. Am Verlauf von Gerichtsprozessen werde sichtbar, wo man gut und wo man vielleicht weniger gut gearbeitet hat.

Kampf gegen Cyberkriminalität: Geeignetes Fachpersonal ist rar

War die Leitung des LKA NÖ ein Lebenstraum? „Ich habe mir nicht träumen lassen, dass ich jemals hier sitze.“ Aber er habe aus Wien immer ein bisschen in die Heimat geschielt. Als 2017 der damals erst 37-jährige Omar Haijawi-Pirchner das LKA übernommen habe, sei der Job für ihn geistig in weite Ferne gerückt. Nach Haijawi-Pirchners Abgang zum Staatsschutz „dachte ich mir: Okay, das probiere ich jetzt.“

Jetzt, wo Pfandler im zweitgrößten (nach Wien) und in einem der modernsten LKA Österreichs gelandet ist merke er, „wie fortschrittlich die Niederösterreicher in der Kriminaltechnik oder bei den Tatortgruppen sind – da sind sie mitunter Vorbild für ganz Österreich.“

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Cyberkriminalität mit Steigerungsraten von jährlich bis zu 30 Prozent. Schwierig sei, dafür geeignetes Fachpersonal zu finden. „Persönlich würde ich mir ein Umdenken in der Strategie der Personalgewinnung wünschen. Wir brauchen in diesen Bereichen nicht unbedingt ausgebildete Polizisten, sondern Informatiker, Programmierer, Netzwerktechniker. Die muss man auch entsprechend bezahlen. Da wäre mein Wunsch, dass man sich Leute aus der Privatwirtschaft holt und sie mit Sonderverträgen ausstattet.“

Als aktuelle Herausforderung sieht Pfandler „momentan sicher die Schlepperei.“ Die Aufgriffszahlen lägen derzeit wieder auf dem Niveau von 2016. In den vergangenen Monaten beobachte man einen Anstieg bei den Ladendiebstählen. Auch Treibstoffdiebstähle nehmen zu, „die hat es zwar schon immer gegeben, aber nicht in dieser Häufigkeit“. „Was uns sehr stark beschäftigt“, sagt Pfandler, „sind die Polizeitrick-Delikte, mit denen ältere Menschen um ihr Geld gebracht werden. Die liegen uns wirklich sehr im Magen.“