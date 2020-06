Der Akt liege beim zuständigen Beamtenminister Vizekanzler Werner Kogler, sagte der Innenminister am Freitag am Rande einer Pressekonferenz in der Landespolizeidirektion St. Pölten.

Den derzeitigen stellvertretenden Landespolizeidirektor Franz Popp hatte die Bestellungskommission als "im höchsten Maße geeignet" befunden. Daraufhin wurde von seiner Ernennung per 1. Juni ausgegangen. Nehammer zeigte sich am Freitag zuversichtlich, "zeitnah" das Dekret übergeben zu können.

Bis zum 1. Juli, so heißt es aus Nehammers Umfeld, "sollte es sich ausgehen".