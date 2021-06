Seit 1. August 2004 war Ferdinand Zuser Leiter der Landesverkehrsabteilung. Mit 1. August geht er auf den Tag genau nach 17 Jahren in diesem Amt in Pension. Ein Rückblick.

NÖN: Warum sind Sie zum Verkehrsdienst gegangen? Das Image des Verkehrspolizisten ist ja nicht das beste, oft hat man das Gefühl, dass der in der Hierarchie ganz unten steht. Ist das so?

Ferdinand Zuser: Das Tätigkeitsspektrum in der Landesverkehrsabteilung ist eigentlich das breiteste, das es gibt. Es geht ja nicht nur um Spezialbereiche der landesweiten Verkehrsüberwachung, sondern auch um den Basisdienst auf den Autobahnpolizeiinspektionen generell. Wir haben von der Verkehrsüberwachung über die Unfallerhebung bis zu Wegweisungen, wenn zum Beispiel eine Kellnerin im Rasthaus gestalkt wird, alles dabei. Auch Agenden von Fremden- und Grenzpolizei, also bei uns geht es quer durch den Gemüsegarten. Genau das hat mich fasziniert, weil alles, was der Polizeidienst bietet, dort abgebildet ist.

Gerade die Kollegen und Kolleginnen in den Inspektionen müssen quer über das ganze Spektrum immer wissen, was zu tun ist, und die richtigen Erstmaßnahmen setzen. Das ist in meinen Augen sehr hochwertig, weil ich unvorbereitet vor einer Situation stehe, die ich lösen muss. Kollegen der Spezialeinheiten kommen in aller Regel erst später hinzu.

Sie haben im Laufe Ihrer Karriere viele Gesetzesänderungen erlebt, von der Einführung der Gurten- und der Helmpflicht bis zum aktuellen Rasergesetz mit sehr strengen Strafen. Sind die sinnvoll?

Zuser: Ich habe immer gesagt, der Verkehrspolizist soll nicht Verkehrspolitik machen. Wir sind ja nur das ausführende Organ. Aber am Beispiel Laserblocker lässt sich die Wirksamkeit hoher Strafen illustrieren. Die sind vor zehn Jahren aufgekommen, seit 2017 ist der Einbau strafbar, der Strafrahmen geht bis 5.000 Euro. Die Behörden haben sich darauf verständigt, dass die Erstbestrafung bei 40 Prozent dieses Rahmens liegt, also rund 2.000 Euro. Das ist heftig. Außerdem muss das Gerät an Ort und Stelle ausgebaut werden, sonst ist die Weiterfahrt untersagt. Das hat bewirkt, dass das Thema innerhalb von drei Jahren nahezu erledigt war. Wir haben 2018 in NÖ 209 Laserblocker erwischt, ein Jahr später waren es nur mehr 114, im Vorjahr 42 und heuer hatten wir bisher drei.

Finden Sie ein System wie in der Schweiz, wo die Verkehrsstrafen nach dem Einkommen berechnet werden, zweckmäßig?

Zuser: Da maße ich mir kein Urteil an. Ich persönlich halte das Vormerksystem für ein wirksames Mittel: Dass man sagt, es kann jeder einmal was übersehen – aber es kann kein Dauerzustand sein, irgendwann gibt es Konsequenzen.

Was halten sie von Radarwarnungen im Radio? Stört Sie das?

Zuser: Ich glaube, das wird hoffnungslos überschätzt. Mit jedem Navi bekommen sie heute die fixen Radarstandorte mitgeliefert. Und Blitzerwarnungen im Radio oder WhatsApp-Gruppen – da kommen ja zwischen St. Pölten und Lilienfeld drei Warnungen, das kann man ja gar nicht mehr verarbeiten.

Wie hat sich Corona auf das Verkehrsverhalten ausgewirkt?

Zuser: Die Übertretungen sind zurückgegangen, aber es gab mehr exzessive Geschwindigkeitsübertretungen. Offenbar herrschte die Meinung, die Polizei hätte anderes zu tun und keine Zeit für die Schnellfahrer.

Was ist eigentlich die Unfallursache Nummer eins?

Zuser: Die Ablenkung war über Jahre Unfallursache Nummer 1. Außer 2020, da war es laut Unfallbilanz die Geschwindigkeit. Und trotz Coronalockdowns sind die Beanstandungen wegen Ablenkung im Vorjahr gestiegen und auch heuer in den ersten fünf Monaten des Jahres. Da geht es aber weniger um das Handy am Ohr, weil ja viele schon standardmäßig eine Freisprecheinrichtung haben, sondern um das Hantieren mit dem Handy.

Gibt es in NÖ Probleme mit Tiertransporten?

Zuser: Eigentlich nicht, weil wir nicht an der klassischen Nord-Süd-Route liegen. Bei uns gibt es eher Nutztiertransporte, wo die Tiere zu Versteigerungshallen transportiert werden, da haben alle Interesse daran, dass die Tiere gesund ankommen.

Wie sieht es aus mit der Entwicklung, was Fahren unter Drogen- oder Alkoholeinfluss betrifft?

Zuser: Alkohol hat sich positiv entwickelt über die letzten 30, 35 Jahre: Als der Alkomat 1988 eingeführt wurde, hatten wir in NÖ jährlich rund 8.000 Alkolenker. Damals lag der Grenzwert aber noch bei 0,8 Promille. Und das Verhältnis Alkotest zu Alkolenker lag etwa bei eins zu eins. Über 30 Jahre später haben wir – vor Corona – 350.000 Alkotests pro Jahr gehabt, also das 40-fache an Kontrolldichte. Und ungefähr 5.000 Alkolenker insgesamt- und das bei einer Promillegrenze von 0,5 – bedeutet einen Rückgang von 55 % beim Wert von 0,8 Promille. Außerdem hat sich das Bewusstsein gewandelt, heute wird man nicht mehr bedrängt, noch ein Achterl zu trinken, wenn man fahren muss. Auch betrunken einen Unfall zu bauen wird heute nicht mehr akzeptiert, früher hat es da geheißen: Der hat halt Pech gehabt.

Und die Drogen?

Zuser: Da ist es genau umgekehrt: Bei den Drogenlenkern sind wir heute dort, wo wir mit dem Alkohol vor 30 Jahren waren. Da haben wir gewaltige Steigerungen. Vor zehn Jahren hatten wir 80 bis 120 Drogenlenker im Jahr und etwa 5.000 bis 6.000 Alkolenker. Heuer hatten wir von Jänner bis Mai 1.395 Alkolenker und 562 Drogenlenker, also fast ein Drittel der beeinträchtigten Lenker in NÖ steht unter Drogen. Und auch der Zugang der Leute – der jungen und auch der mittelalterlichen – zu Drogen ist recht locker. So in Richtung „ein Jointerl tut ja nicht weh“. Da fehlt es noch am Bewusstsein.