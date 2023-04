Landwirtschaft Frostschäden in NÖ werden auf zehn Millionen Euro geschätzt

MS Marlena Schilling

Viele der Marillenblüten sind durch den Frost beschädigt worden. Foto: Weingartner-Foto, Weingartner-Foto

D ie eisigen Temperaturen haben bereits Anfang der Woche punktuelle Schäden in niederösterreichischen Obstgärten verursacht. Die Hagelversicherung geht in ihrer ersten Schätzung von einer Schadensumme in Millionenhöhe aus.