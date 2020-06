Während die Unwetter der vergangenen Tage glimpflich verliefen, verursachten Sturzfluten, Sturmböen und Hagel in der Woche zuvor im oberen Wald- und im Mostviertel schwere Schäden. In den vergangenen Tagen rückten Schadenskommissionen aus, um die Folgen der Unwetter zu begutachten. Auch bei Versicherungen gingen Schadensmeldungen ein.

Enorm ist der Schaden, wie die Zahlen der Hagelversicherung zeigen, in der Landwirtschaft: „In Summe wurde eine Agrarfläche von rund 10.000 Hektar in Mitleidenschaft gezogen“, heißt es dort. Besonders betroffen sind Ackerkulturen, also Getreide, Mais und Kartoffeln, außerdem Erdbeeren und Grünland. In Summe entstand ein Schaden von zwei Millionen Euro, informiert die Hagelversicherung. Die Erhebung konkreter Schadensfälle laufe.

privat Heftigen Hagel gab es im Waldviertel. Stark betroffen war etwa die Gemeinde Reingers (Bezirk Gmünd).

Getan sein muss es damit aber noch nicht, fürchtet Manfred Weinhappel von der NÖ-Landwirtschaftskammer. Die Folgen könnten noch weitreichender werden: „Derartige Pflanzenverletzungen sind Eintrittspforten für Schädlinge“, erklärt der Pflanzenbaudirektor. Für die Landwirte sei es daher weiterhin eine angespannte Situation.

Dazu trägt auch das Wissen bei, dass Bauern dem Wetter schutzlos ausgeliefert sind: „Erdabtrag ist bis zu einem gewissen Grad steuerbar, Bodenerosionen kann man durch eine bestimmte Bewirtschaftungspraxis verhindern“, sagt Weinhappel. Dann stoßen die Landwirte aber schnell an ihre Grenzen. „Hagel ist man hilflos ausgeliefert“, weiß Weinhappel. Gerade auf dem Acker könne man nichts tun, um Pflanzen davor zu schützen. „Es ist gut, dass es zumindest die Hagelversicherung gibt“, betont Weinhappel.

Schäden entstanden aber auch für Privatpersonen – etwa durch geflutete Keller. Sie sollen Hilfe aus dem Katastrophenfonds des Landes bekommen. Der deckt laut Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) bis zu 50 Prozent der Schäden an Wohn-, Wirtschafts- und Betriebsobjekten ab. Festgestellt wurden mittlerweile jeweils rund 20 Fälle in Hürm, Hafnerbach und Wolfpassing.