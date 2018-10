Lkw-Brand: Südosttangente Richtung Norden gesperrt .

Auf der Südosttangente (A23) in Wien-Favoriten ist am Samstag gegen 14.30 Uhr ein Lkw in Brand geraten. Die Autobahn wurde beim Laaer-Berg-Tunnel in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt, berichteten Asfinag und ÖAMTC. Der Stau reichte in kurzer Zeit bis zum Knoten Inzersdorf zurück.