Das Coronavirus beschert uns eine Situation, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Tatsächlich hatten Menschen aber schon in frühen Zeiten mit Pandemien zu kämpfen und entwickelten teilweise ähnliche Strategien, um sie einzudämmen. Wie die Niederösterreicher mit der Pest oder Spanischen Grippe umgingen, und dass es auch große Unterschiede zur heutigen Situation gab, erklären heimische Historiker und Mediziner, die näher zu diesem Teil der Geschichte geforscht haben.

In NÖ gab es zwei schwere Pest-Epidemien

Steinerne Denkmäler und Votivbilder in Wallfahrtskirchen erinnern noch heute an die schweren Pest-Epidemien, die Niederösterreich ins Elend stürzten: Die erste breitete sich in den Jahren 1679 bis 1681 aus; die zweite setzte um 1708 ein. Auch in den Jahren 1712/13 tobte hierzulande die Pest, erklärt Elisabeth Vavra, die die Website „Gedächtnis des Landes“ betreut.

Arman Behpournia Heute sehen die Schutzmasken anders aus. Der Zweck bleibt aber derselbe. Daran erinnert ein Engerl auf der Mariensäule in St. Pölten, die wegen eines Pest-Gelübdes errichtet wurde.

Bei den Ausgrabungen am St. Pöltner Domplatz etwa wurden hunderte Skelette gefunden, die laut dem Anthropologen Karl Großschmidt Pest-Skelette sein dürften. „Sie lagen in Massengräbern und wurden mit Kalk beschüttet. Die Forschungen daran laufen“, erklärt er.

Seuchen-Bekämpfung war schon früh zentral

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und der Situation Herr zu werden, entstanden schon damals Konzepte. Gleichzeitig entwickelten die Menschen Ideen, um durch die Krise zu kommen. Großen Einfluss auf den Umgang mit Pandemien in Österreich hat für die Ärztin und Historikerin Sonia Horn vor allem das Sanitätsnormativ, das 1770 für alle habsburgischen Länder erlassen wurde.

Darin ist die Seuchen-Bekämpfung geregelt worden. Ein möglicher Ausbruch wurde von eigens dazu beauftragten Ärzten überwacht, Auffälligkeiten wurden regelmäßig nach Wien gemeldet. „Das zeigt, dass es schon damals eine zentrale Steuerung gab“, erklärt Horn. Die heutigen zentral gesteuerten Maßnahmen gehen aus ihrer Sicht darauf zurück.

Quarantäne gibt es schon seit der Pest

Entstanden ist mit der Pest auch das Konzept der Quarantäne, das nun das wichtigste ist, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Nämlich, als Venedig während der Pest im 14. Jahrhundert die aus dem Osten ankommenden Handelsschiffe 40 (italienisch: quaranta) Tage isolierte. Die Festlegung der Zeit auf 40 Tage wiederum hängt mit dem Fest zusammen, das wir gerade gefeiert haben: Die Wartezeit der Schiffe wurde aus religiösen Gründen von 30 auf 40 Tage erhöht – angelehnt an die Dauer der Fastenzeit.

In Niederösterreich wurden als Orte für die Quarantäne Guntramsdorf, Wienerherberg, Tulln, Königstetten, Retz und Korneuburg bestimmt.

privat Elisabeth Vavra betreut das „Gedächtnis des Landes“ des Museum NÖ.

Zur Bekämpfung der Pest hat maßgeblich Wilhelm Mannagetta beigetragen. Der Wilhelmsburger (Bezirk St. Pölten) machte sich mit seiner Pestordnung von 1679 weit über die Grenzen Niederösterreichs hinaus einen Namen, weiß Elisabeth Vavra.

Gleichzeitig entstanden damals ungewöhnliche Wege, um den „Schwarzen Tod“ zu vertreiben. Einen besonders kuriosen wählten die Hollabrunner. Sie haben, Quellen von Elisabeth Vavra und Sonia Horn zufolge, versprochen, keinen Fasching mehr zu feiern, wenn die Pest von ihnen wegbleibt.

Humor half schon damals, Infos zu verbreiten

Humor hat damals aber auch schon geholfen. Zum Lachen brachten die Menschen im 17. Jahrhundert die Predigten von Abraham a Sancta Clara – und vermittelten zugleich ernste Inhalte.

privat Sonia Horn ist Historikerin und Medizinerin und forschte zur Seuchen-Geschichte.

Für Sonia Horn zeigt das, dass die Menschen schon früh Strategien entwickelten, um in schweren Zeiten mentalen Halt zu finden und auch in dunklen Zeiten etwas zu lachen zu haben. Auch vor Hamster-Käufen wurde schon vor Jahrhunderten gewarnt: „In der Legende des Karl Borromäus etwa werden die Menschen angehalten, anderen das Essen nicht wegzunehmen.“

Auch die derzeit so rare Schutzausrüstung für Mediziner ist nicht neu. Im 17. Jahrhundert hatten Ärzte eine Schnabelmaske, gefüllt mit desinfizierenden Kräutern, vor dem Gesicht. „Daran muss ich bei den heutigen Schutzmasken denken“, sagt Karl Großschmidt. Trotz solcher Assoziationen ist der „Schwarze Tod“ für ihn aber nicht mit Corona vergleichbar: „Die Pest war eine Todes-Seuche, das Coronavirus ist das nicht.“ Gleichzeitig betont der Niederösterreicher, dass er – wie andere Experten auch – mit einer zweiten Covid-Welle rechne.

Spanische Grippe ähnlich global

Das war etwa bei der folgenreichsten Pandemie des 20. Jahrhunderts der Fall. Die Spanische Grippe wird auch deshalb eher mit Covid-19 verglichen, weil beide Krankheiten von einem Virus ausgelöst werden. Die Ursache der Pest hingegen sind Bakterien. Wegen dieser besseren Vergleichbarkeit rechnen viele noch mit weiteren Wellen: Bei der ersten Ansteckungswelle der Spanischen Grippe im Frühjahr 1918 erkrankten zwar sehr viele Menschen, aber relativ wenige starben.

Im Herbst kam es dann wesentlich schlimmer. Prominentestes Opfer in NÖ war Egon Schiele. Einen Vergleich mit einer möglichen zweiten Covid-Welle zu ziehen, ist aus Sonia Horns Sicht aber nicht möglich. „Die Spanische Grippe war viel schlimmer als das Corona-Virus“, betont sie.

Parallelen ortet die Medizinerin und Historikerin aber in der Art der Verbreitung. Arbeiter lebten zur Zeit der Spanischen Grippe unter schlimmen hygienischen Bedingungen. „Viele illegale chinesische Arbeiter leben in Italien in prekären hygienischen Verhältnissen.“ Weiterer Grund für die Verbreitung sei gewesen, dass Menschen von überall nach Wien gekommen seien. Hinzu kam jedoch auch der Erste Weltkrieg.

Schon damals wurde, wie NÖN-Mitarbeiter Lukas Kalteis herausfand, über Fallzahlen in der St. Pöltner Volks-Zeitung berichtet: „Die Bezirkskrankenkasse teilt mit, dass die Spanische Grippe seit Anfang Oktober epidemisch aufgetreten ist. Der Gesamtkrankenstand beträgt 1.945 Fälle“, war im Oktober 1918 zu lesen. Auch die Maßnahmen, die der NÖ-Statthalter vor über 100 Jahren verhängte, erinnern an die heutigen: Die „Wiener Allgemeine Zeitung“ berichtete 1918, dass Schulen, Kinos, Konzerthallen und Lokale vorübergehend geschlossen wurden, um die Virus-Verbreitung einzudämmen.