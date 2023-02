Achtung! Lawinen gibt’s auch im Wald

Werbung

Über drei Stunden in drei Metern Verschüttungstiefe bei schwerem Schnee: Dass der in der Vorwoche am Hennesteck im Bezirk Lilienfeld verschüttete 67-Jährige das überlebt hat, ist einer ausreichend großen Atemhöhle zu verdanken. Und dem Umstand, dass die Rettungskette perfekt funktioniert hat und der Mann keine schweren Verletzungen hatte.

Die dreiköpfige Gruppe, nur einer wurde verschüttet, war schlecht ausgerüstet, ohne Lawinensonde und Schaufel unterwegs, bemängelt Michael Hochgerner, Leiter der NÖ Alpinpolizei: „Gott sei Dank sind das Einzelfälle.“

Was den Mann erwischt hat, war eine Gleitschneelawine, und die sind tückisch, sagt Hochgerner. Denn wann sie abgehen, könne kaum vorhergesagt werden – im schlimmsten Fall kann das auch bei stabilen Schneeverhältnissen zu jeder Tages- und Nachtzeit sein. Hochgerner warnt auch vor dem klassischen Irrtum, dass der Wald vor Lawinen schütze: „Die Schutzwirkung gibt es nur bei dichtem Hochwald, aber der ist für den Skilauf nicht geeignet. Ein lichter Wald, speziell Lärchenbestand, schützt nicht.“

Auch sei es ein Irrtum, dass auf kleinen Hängen nichts passieren könne: „Volumen und Gewicht einer Lawine werden meist unterschätzt, auch kleine Lawinen können lebensgefährlich sein.“