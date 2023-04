Entwarnung nach Lawinengefahr in NÖ: Gefahr geht langsam zurück

Werbung

In mehreren Teilen Niederösterreichs wurde die Lawinengefahr am Wochenende als erheblich beachtet. Aufgrund von ergiebigem Neuschnee gab es laut Wetterwarndienst beispielsweise in den Ybbstaler Alpen eine Warnung der Stufe drei auf der fünfteiligen Skala. In der Region Semmering-Wechsel sowie im Gippel-Göller- und im Rax-Schneeberggebiet wurde Warnstufe zwei verkündet, jeweils oberhalb der Waldgrenze. Am Samstag herrschte in den Ybbstaler Alpen aufgrund großer Neuschneemengen sogar Warnstufe vier.

Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet gibt nun Entwarnung: „Das Lawinenwarnrisiko wird in den nächsten Tagen immer mehr zurückgehen.“ Oberhalb der Waldgrenze zwischen Hochkar und Schneeberg herrscht derzeit noch eine Lawinenwarnung der Stufe drei, diese sollte aber bald zurückgehen. Die günstigen Wetterverhältnisse kommende Woche tragen dazu bei, dass der Schnee langsam abschmelzen kann. Es wird außerdem nicht mit Neuschnee gerechnet und auch Stürme oder Wind werden nicht erwartet. „Was aber schon zu beachten ist, ist dass solche Lawinenwarnstufen im April äußert bedenklich sind“, betont der Experte.

Auch wenn gerade keine Warnungen bestehen, ist es für Menschen die sich gerne in den Bergen aufhalten, wichtig, die aktuelle Lage zu kennen. Michael Hochgerner von der Alpinpolizei betont: „Zum Beispiel vor dem Skitourengehen ist es immer wichtig, sich davor über die derzeitigen Lawinenwarnstufen zu informieren. Der Lawinenwarndienst Niederösterreich eignet sich dafür gut, dort sind auch die verschiedenen Arten von Lawinen aufgezeigt.“

Zum Lawinenwarndienst: Lawinenwarndienst Niederösterreich - Startseite Lagebericht (lawinenwarndienst-niederoesterreich.at)