Nachhause per Seilaufzug: So leben die Einsiedler der Ötschergräben

300 Meter zu Fuß und fünfeinhalb Minuten mit dem Schrägseilaufzug: Andreas Digruber braucht Vorlaufzeit, um von seinem Haus zum Auto oder Postkasten zu gelangen. Der 57-Jährige lebt mitten in einem der 20 Naturparke.

In den Tiefen einer Schlucht hat Digruber im Naturpark Ötscher-Tormäuer sein Wohnhaus sowie seine Arbeitsstätte. Dort betreut der gelernte Schlosser und Elektriker seit 1989 das Kraftwerk Wienerbruck, das am Wanderweg durch die Ötschergräben im Bezirk Lilienfeld liegt. Zuständig ist der EVN-Mitarbeiter für die Wartung, er nimmt Reparaturen vor und veranstaltet Führungen für interessierte Gäste. Anfangs hatte Digruber noch einige Kollegen. Die sind mittlerweile weg. Dafür hilft sein 23-jähriger Sohn Simon heute in dem Kraftwerk mit, das vor 110 Jahren erbaut wurde, um die Mariazellerbahn mit Strom zu versorgen. Heute erzeugt es die Energie für Haushalte in der Region.

"Hier wohnt unser Kraftwerkswart mit seiner Familie" steht auf einem Schild neben dem Kraftwerk Wienerbruck. Seine Wohnung hat Andreas Digruber in dem gelben Haus direkt neben dem Kraftwerk. Foto: Lisa Röhrer

Kaum Handy-Empfang in der Natur-Idylle

Die beiden Kraftwerkswarte leben inmitten idyllischer Natur, jedoch fernab jedes Komforts. Am Wanderweg brauchen sie 45 Minuten, um von Wienerbruck zu ihrem Haus zu gelangen – im Winter müssen sie dabei regelmäßig durch einen halben Meter Schnee stapfen. Den Einkauf transportieren sie in einer Scheibtruhe. Auf Netflix, Videospiele und ähnliches müssen die beiden inmitten der tiefen Schlucht verzichten: Der Handy-Empfang ist in dem Haus, dessen Fensterbretter bunte Blumen zieren, über die Jahre immer schlechter geworden. „Meistens haben wir gar keinen Empfang. Aber ich bin eh nicht so der Technik-Freak“, sagt Digruber.

Alleine sind die beiden trotz der Abgeschiedenheit ihres Zuhauses in der warmen Jahreszeit selten. In den Sommermonaten wandern täglich bis zu 500 Menschen an dem Kraftwerk vorbei. Erst ab November wird es an dem Platz im Naturpark richtig ruhig. „Ich genieße es hier. Die Welt hat sich überall verändert. Nur hier ist sie stehengeblieben“, sagt Digruber, der nie daran denke, „sein Kraftwerk“ zu verlassen.