Mobilität:

Wenig Wirkung zeigt Lockdown Nummer drei in Sachen Mobilität. Eine Studie des Complexity Sciene Hub Vienna zeigt, dass sich die Mobilität der Niederösterreicher mit jedem Lockdown gesteigert hat. Aktuell bewegen sich die Menschen fast gleich viel wie vor der Pandemie. Noch im ersten Lockdown Mitte März hat sich die Mobilität um 78 Prozent reduziert, im zweiten Mitte November immerhin um 47 Prozent. Im dritten Lockdown konnten die Komplexitätsforscher rund um Peter Klimek Abstufungen feststellen. So betrug die Mobilitäts-Reduktion Ende Dezember noch 37 Prozent, Mitte Jänner noch 28 Prozent und erst kürzlich nur mehr 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Spitalsbetten

Von den Spitzenwerten von 600 Covid-Patienten auf Normalstationen und über 110 auf Intensivstationen in den NÖ-Kliniken im letzten Herbst ist man Anfang Februar wieder entfernt. Die Zahl der Patienten auf den Normalstationen liegt momentan im Bereich von 310 pro Tag. Auf den Intensivstationen werden täglich rund 50 Menschen wegen Covid-19 betreut.

Infektionszahlen

Nach einer viralen Sommerpause von Ende April bis Mitte Juli 2020 stiegen die täglichen Covid-19-Infektionszahlen in NÖ wieder deutlich bis zum Rekordhoch am 17. November an: 1.130 Infizierte meldete damals die AGES. Seither pendeln die Neuinfektionen zwischen 200 und 300 pro Tag. Bisher wurden 62.573 Menschen PCR-positiv auf den Sars-Cov-2-Virus getestet.

Todesfälle

Über 1.120 Menschen sind in NÖ mit der Virusinfektion bzw. an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Seit 19. Oktober starb jeden Tag mindestens ein Mensch mit und an Covid-19, im Zweiwochenschnitt erliegen zehn Menschen pro Tag in Niederösterreich der Viruserkrankung.