Das Rote Kreuz NÖ absolvierte erstmals mehr als eine Million Einsätze

Die vielen verschiedenen Krisen, begonnen mit Corona bis hin zum Ukraine-Krieg und die Teuerung als seine Folge, forderten das Rote Kreuz Niederösterreich im vergangenen Jahr massiv. Die Rettungsorganisation verzeichnete erstmals mehr als eine Million Einsatzstunden allein bei den Rettungs- und Krankentransporten. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halfen aber nicht nur in ihrem Kerngeschäft, dem Rettungsdienst, sondern auch bei vielen anderen Krisen und Notlagen - in Niederösterreich sowie international. Auch im Bereich Gesundheits- und Sozialdienste, zu dem etwa die Team Österreich Tafel oder Lernangebote zählen, ist die Arbeit mehr geworden. In Summe verzeichnete das Rote Kreuz im vergangenen Jahr rund 2,4 Millionen freiwillig geleistete Einsatzstunden.

Als Ende Februar 2022 der Ukraine-Krieg begann, kam zu den Corona-Anforderungen der vergangenen Jahre eine weitere Herausforderung hinzu: Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll, der erst kürzlich wieder selbst in der Ukraine war, berichtet, dass sowohl Hilfe vor Ort gestartet wurde als auch Hilfstransporte von Niederösterreich in das von Russland angegriffene Land stattfanden. „Das geht von Decken, Rettungsfahrzeugen bis hin zu Zeltheizungen für den Winter, über die Entsendung von Fachleuten, die vor Ort Unterstützung leisten, bis hin zu einem der emotional wohl bewegendsten Momente, als unser Team den Verein Kleine Herzen dabei unterstütz hat, ukrainische Kinder eines Kinderheims unter medizinischer Betreuung nach Österreich zu bringen“, erzählt Schmoll.

Klienten bei der „Team Österreich Tafel“ werden mehr, die Lebensmittel-Spenden nicht

Außerdem lösten der Ukraine-Krieg und die vorangegangene Corona-Krise Kettenreaktionen aus, die dem Roten Kreuz im Bereich der Gesundheits- und Sozialdienste mehr Arbeit brachten. „Da ist die Zahl der betreuten Menschen massiv auf 211.361 angestiegen“, informiert Schmoll. Dieser Anstieg resultiert etwa durch Entwicklungen im Bereich der Team Österreich Tafel-Klientinnen und -Klienten. Auch die Lernangebote des Roten Kreuz waren im vergangenen Jahr besonders gefragt. An den Ausgabestellen der Team Österreich Tafel wurde ein Anstieg von 55 Prozent auf 114.783 Einkäufe verzeichnet. Im Jahresschnitt wurden pro Woche 2.801 Haushalte mit Lebensmitteln versorgt. Ein Problem stellt hier dar, dass die Zahl der Spenden nicht angestiegen, sondern sogar leicht zurückgegangen ist. Der Rotkreuz-Präsident appelliert daher an Unternehmen, Lebensmittel zu spenden.

Die Zahl der Kranken- und Rettungstransporte des Roten Kreuz' Niederösterreich ist gestiegen. Foto: Lisa Röhrer

Rettungs- und Krankentransporte werden immer mehr

Die größten Herausforderungen in der Arbeit der Organisation sind laut Schmoll plötzlich auftretende Krisen und humanitäre Katastrophen wie zuletzt das Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze, bei dem das Rote Kreuz im Einsatz stand. Die Rettungs- und Krankentransporte, bei der steigende Zahlen verzeichnet werden, sind laut dem Rotkreuz-Präsidenten im Vergleich die geringere Anforderung. Doch auch hier zeigen die Zahlen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im abgelaufenen Jahr gefordert waren: Während das Rote Kreuz im Jahr 2021 noch 2.739 Mal pro Tag in Niederösterreich ausrückte, waren es 2022 bereits 2.864 Rettungs- und Krankentransporte pro Tag. Hinzu kamen neue Projekte, wie der „Telenotarzt“, die im Vorjahr weiter ausgerollt wurden. Mittlerweile wurde es an 26 Bezirksstellen implementiert. Durch dieses Projekt werden Notärztinnen und Notärzte online zu einer Beratung hinzugezogen, wenn es medizinisch erforderlich ist.

Weil Freiwillige weniger werden, musste hauptberufliches Personal aufgestockt werden

Zu spüren bekommt das Rote Kreuz, dass sich die starke Belastung aus Freiwilligenarbeit neben einem Brotjob viele Menschen nicht mehr antun wollen oder können. Die Zahl der freiwillig geleisteten Stunden sank von rund 2,65 Millionen im Jahr 2021 auf rund 2,39 im Jahr 2022. Anstatt 19.073 Freiwillige im Jahr 2021, waren 2022 nur noch 18.794 im Einsatz. „Dennoch stellt diese Zahl eine unglaubliche Leistung dar“, betonte Schmoll. Das hauptberufliche Personal musste, aufgrund des Freiwilligen-Rückgangs, um knapp 22 Prozent von 723 auf 882 Angestellte aufgestockt werden, um den steigenden Bedarf decken zu können. Um in Zukunft wieder mehr Menschen für den Dienst am Nächsten gewinnen zu können, startete das Rote Kreuz eine neue Werbekampagne.

„Das ist eine Bilanz, die alle Rekorde bricht“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei der Präsentation der Leistungsbilanz des Roten Kreuzes. Sie versicherte, dass das Land immer ein verlässlicher Partner für die Rettungsorganisation sei. Auch Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sprach von „äußerst beeindruckenden Zahlen“ und bedankte sich vor allem für die gute Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz in der Corona-Zeit.