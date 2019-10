Die Tage werden wieder kürzer, Blätter verfärben sich, Kastanien fallen von den Bäumen: Der Herbst ist ins Land gezogen. Er bringt - vor allem im Straßenverkehr - aber auch weniger erfreuliche Seiten mit sich. Im Oktober und November haben Wildunfälle Hochsaison. In dieser Zeit müssen Rehe, Hirsche und Co. größere Distanzen von den Ruheplätzen zu attraktiven Nahrungsstellen zurücklegen. Sie queren deshalb öfter die Straße und werden zur potenziellen Gefahr für Autofahrer – speziell zur Dämmerung und in den Nachtstunden.

In Niederösterreich kommt es im Durchschnitt alle 18 Minuten zu einem Unfall mit einem Wildtier. Zwei Menschen sind dabei im Vorjahr tödlich verunglückt, 140 weitere wurden verletzt. Hinzu kommen zahlreiche weitere Unfälle, die für ihre Lenker und Beifahrer zwar glimpflich ausgingen, für die Tiere aber mit Verletzungen oder sogar dem Tod endeten. Laut einer Statistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit ließen 28.500 Tiere ihr Leben im Vorjahr im Straßenverkehr.

Niederösterreich hat 2018 damit die meisten Wildunfälle aller Bundesländer zu verzeichnen.

Mit der Wucht eines Elefanten

„Die bei einem Wildunfall wirkenden Kräfte sind enorm: Die Wucht mit der ein Rothirsch bereits bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h auf eine Windschutzscheibe prallt, entspricht in etwa der Masse eines ausgewachsenen Elefanten – fünf Tonnen“, erklärt KFV-Direktor Othmar Thann. Die Gefahr sollte deshalb unbedingt ernst genommen werden: „In Zonen, die mit dem Gefahrenzeichen ‚Achtung Wildwechsel‘ markiert sind, sollte das Tempo daher unbedingt reduziert und die Wachsamkeit weiter gesteigert werden“, warnt Thann.

Wenn tatsächlich ein Wildtier in Fahrbahnnähe auftaucht, sollte zunächst gebremst und anschließend abgeblendet sowie mehrmals gehupt werden. Zudem ist beim Kauf eines neuen Fahrzeugs der Einbau entsprechender Assistenzsysteme, die Fahrer rechtzeitig auch bei Dunkelheit auf Wildtiere auf oder an der Fahrbahn aufmerksam machen und so zu einer rechtzeitigen Geschwindigkeitsanpassung beitragen oder sogar zum Halten des Fahrzeugs führen können, anzudenken.

Jeder Wildunfall muss gemeldet werden

Ist ein Zusammenstoß mit einem Wildtier unvermeidlich, so muss stark gebremst und das Lenkrad gut festgehalten werden. Wenn der Fahrer richtig reagiert, ist die Verletzungsgefahr für die Autoinsassen geringer. Ein Ausweichmanöver ist nicht zu empfehlen, denn ein solches weitaus riskanter als ein Zusammenstoß mit dem Tier ist. Nach dem Unfall muss die Gefahrenstelle unverzüglich abgesichert und die Exekutive verständigt werden.

Die Nichtmeldung eines Sachschadens ist strafbar, bei einem Wildschaden besteht nach §4 Abs. 5 der Straßenverkehrsordnung unverzügliche Verständigungspflicht. Getötetes Wild darf niemals mitgenommen werden – auch nicht zum Tierarzt. Vielmehr ist eine rasche und korrekte Meldung des Unfalls hilfreich, da so der zuständige Jagdaufseher hinzugezogen werden kann.