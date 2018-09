Pkw-Kollision: Neunkirchner (28) erlag Verletzungen .

Nach dem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Taxi (das von einem Mann aus dem Bezirk Mattersburg gelenkt worden war) in der Nacht auf Sonntag in Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt) ist ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen am Dienstag im Krankenhaus seinen schweren Schädelverletzungen erlegen.