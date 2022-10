"Paten der Nacht" im Kampf gegen Lichtverschmutzung

Werbung

„Man sollte mit der Ressource Licht umgehen wie mit Wasser und es abdrehen, wenn man es nicht braucht“, sagt Clemens Schnaitl. Er ist Gründungsmitglied der „Paten der Nacht Österreich“. Der 2021 gegründete Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Lichtverschmutzung einzudämmen.

„Unsere Nächte sind zu hell“, sagt Schnaitl. Das beeinflusst unseren Schlaf, es beeinflusst erheblich die Tierwelt, die dunkle Nächte zur Erholung braucht. „60 Prozent der Tiere sind nacht- oder dämmerungsaktiv.“

Lichtmanagement für Gemeinden und Betriebe

Gegründet haben sich die Paten der Nacht Österreich 2021 anlässlich der „Earth Night“, die wiederum 2020 von den Paten der Nacht Deutschland ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen dieser Aktion wird dazu aufgerufen, die Außenbeleuchtung eine Nacht lang zu reduzieren.

Die Paten der Nacht wollen in diesem Sinn „Gemeinden und auch Betriebe unterstützen und beraten, wie sie lichtverbessernde Maßnahmen setzen können.“ Dazu hat man Experten an Bord, wie den Wiener Astrophysiker Stefan Wallner, der sich auf wissenschaftlicher Ebene mit Lichtverschmutzung befasst.

„Wir ballern zu viel Licht auf die Fläche. In einer Vollmondnacht haben Sie eine Helligkeit von etwa 0,24 Lux – und sehen dabei sehr gut. Eine normale Straßenbeleuchtung hat im Vergleich dazu eine Helligkeit von 8 bis 10 Lux. Dabei wollen Sie ja in der Nacht nur sehen, wo Sie gehen, und müssen keine Schriftzeichen am Boden lesen können“, hält Schnaitl fest. Mit dem „Projekt 22 Uhr“ wollen die Paten erreichen, dass Firmenbeleuchtungen zu diesem Zeitpunkt abgedreht werden. Dafür soll es Umwelt-Zertifikate geben.

Immer weniger dunkle Flächen in Österreich

Auch in Österreich gibt es nur mehr wenige natürlich dunkle Flächen, etwa im Lungau oder im Naturpark Sölktäler in der Steiermark. Ziel der Paten ist es, sogenannte Nachtlandschaftsschutzgebiete auszuweisen – Gebiete, in denen es nachts so dunkel ist, dass der Sternenhimmel noch gut sichtbar ist. Eines dieser Gebiete ist der Sternenpark Attersee-Traunsee.

„Hier sehen Sie in einer klaren Nacht um die 6.000 Sterne, in Wien 500, in Rotterdam nur noch den Mond“, erläutert Schnaitl. Der Sternenpark, dessen Geschäftsführer Schnaitl auch ist, besteht aus fünf Gemeinden in der Region, die sich im Rahmen eines „Lichtmanagement-Vertrages“ darauf geeinigt haben, die Nachtbeleuchtung möglichst gering zu halten.

Das "Paten der Nacht"-Team mit Klaus Reitbauer (NÖ, 2. von links) und Clemens Schnaitl (OÖ, 3. von links). Foto: Reitbauer

Zum Thema Sicherheit haben die Paten der Nacht eine klare Position: Eine Bahnhofs-Unterführung müsse natürlich beleuchtet werden, ein Firmengelände, auf dem nur tagsüber Betrieb ist, aber nicht.

Aktuell haben die Paten Ansprechpartner in sieben Bundesländern. Was sie suchen, sind Gleichgesinnte und auch Experten, die Kommunen und Betriebe bei der Eindämmung nächtlicher Beleuchtung unterstützen können.

Info: www.paten-der-nacht.at