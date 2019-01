Notruf nicht bearbeitet: 16.800 Strafe für Polizist .

Ein Polizist aus dem Bezirk Krems ist am Mittwoch in St. Pölten wegen Amtsmissbrauchs und versuchter Anstiftung zum Amtsmissbrauch zu 16.800 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Der 54-Jährige soll laut Anklage einen nächtlichen Notruf in Lilienfeld weder weitergeleitet noch protokolliert haben.