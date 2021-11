Mit Anfang November stehen gleich zwei Oberlandesgerichte unter neuer Leitung. Katharina Lehmayer, bis zuletzt Präsidentin des Oberlandesgerichtes Linz, übernimmt als erste Frau die Leitung des Oberlandesgerichtes Wien und folgt damit Gerhard Jelinek, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, nach. Die freigewordene Leitungsposition am Oberlandesgericht Linz übernimmt Erich Dietachmair.

Lehmayer begann ihre Justizlaufbahn im Jahr 1990 als Richterin am Bezirksgericht Döbling und wechselte 1999 in den Linzer Sprengel. Seit 2008 ist sie dort in unterschiedlichen Leitungsfunktionen tätig, zuerst am Landesgericht, später (ab 2016) am Oberlandesgericht Linz. Sie gilt als erfahrene Richterin und teamorientierte Präsidentin, die mit Mut und großer Einsatz- und Innovationsbereitschaft den Oberlandesgerichtssprengel Linz in den letzten fünf Jahren höchst erfolgreich geführt hat. Sie übernimmt nun den mit über 3.000 Mitarbeitern größten Gerichtssprengel Österreichs.

Dietachmair trat 1987 in den Justizdienst als Richter des Landesgerichtes Wels ein und übte diese Funktion bis zu seinem Wechsel an das Oberlandesgericht Linz im Jahr 1999 aus. Knapp 10 Jahre war er am Oberlandesgericht, unter anderem als Mitglied des Personalsenats sowie in diversen Leitungsfunktionen, tätig. 2009 übernahm er das Amt des Präsidenten des Landesgerichtes Steyr, welches er bis dato in hervorragender Art und Weise führte. Dietachmair verfügt durch seine Tätigkeit als Richter für Zivil- und Strafrecht sowie als Rechtsmittelrichter über umfangreiche Erfahrung in wesentlichen Sparten der Rechtsprechung und ist durch seine Zeit am Oberlandesgericht auch mit den Bereichen der Justizverwaltung umfassend vertraut.

Justizministerin Alma Zadić gratuliert zu den neuen Funktionen: „Ich freue mich sehr an der Spitze des Wiener Oberlandesgerichts mit Katharina Lehmayer eine Frau als Präsidentin zu begrüßen. Zuletzt war sie mit großem Teamgeist und viel Herzblut als Präsidentin des Oberlandesgerichts Linz tätig. Die Führung in Linz übernimmt Dr. Erich Dietachmair, ebenfalls reich an Erfahrungen in allen Bereichen der Rechtsprechung. Willkommen in den neuen herausfordernden Positionen!“

„In den verdienten Ruhestand verabschiede ich den Präsidenten des Wiener Oberlandesgerichts Gerhard Jelinek und bedanke mich sehr herzlich für die professionelle Zusammenarbeit und das große Engagement für die Justiz in den Jahren seiner Tätigkeit. Ihnen allen meine besten Wünsche für die Zukunft!“ so Bundesministerin Zadić.