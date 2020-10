In dem Produkt wurden Listerien nachgewiesen, hieß es in einer Aussendung am Freitagnachmittag.

Listeria monocytogenes kann Auslöser von schweren Magen und Darmerkrankungen sein. Aufgrund dieses Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren. Die Fleischwurst wurde Lidl-Filialen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland verkauft. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden.