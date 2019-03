Seit fünf Jahren tobt in der Ukraine ein Krieg. 13.000 Menschen mussten bisher sterben. Die Caritas hilft in den armuts- und kriegsgebeutelten Regionen.

Ende Februar, Grenzübergang Stanitsa Luhanska im Osten der Ukraine. Es hat minus drei Grad. Tausende Menschen stehen auf beiden Seiten des Grenzübergangs. Dieser trennt die von pro-russischen Kräften kontrollierten Separatistengebiete und jenes von der Ukraine kontrollierte Gebiet. Die Menschen müssen hier bei der Kälte stundenlang ausharren, um von einer Seite des Grenzübergangs auf die andere zu kommen. 15.000 machen das jeden Tag.

„Ich will auch Journalist werden“

20 Kilometer weiter, in einer Schule in Valuiske, direkt in der 15 Kilometer breiten Pufferzone entlang der Kontaktlinie zwischen den beiden Kräften. Hier in der Pufferzone werden Kinder in Nachmittagsaktivitäten von Sozialpädagogen und Psychologen betreut. Ihnen soll ermöglicht werden, wieder Kind sein zu dürfen. Als gefragt wird, wer der Caritas Österreich-Delegation, die auf Besuch ist, von seiner Situation erzählen möchte, ist der 16-jährige Nikita der Erste, der aufzeigt. Warum? „Ich wusste, dass hier Journalisten sind, und ich will auch Journalist werden“, erzählt er. Zwei Mal ist Nikita mit seiner Familie schon aus der Pufferzone geflohen. Sie sind jedes Mal wiedergekommen. „Hier sind unsere Verwandten, unsere Wohnung. Hier ist unsere Heimat“, sagt er. Es gab Zeiten in diesem Krieg, in denen er und seine Familie für eine ganze Woche im Keller geschlafen haben. Zum Schutz vor Bomben und Schüssen. Nikita hatte lange Zeit viele Albträume. Der Austausch mit Freunden in der Schule und mit dem Projektpersonal hilft ihm.

Hilfe auch abseits der Kriegsregion

Die Caritas Österreich hilft in der Ukraine aber nicht nur direkt vom Krieg betroffenen Menschen. Bereits seit Mitte der 1990er-Jahre gehört das Land zu den Schwerpunktländern der Caritas. Der Fokus liegt auf der Hilfe für Kinder und ältere Menschen. So wird die 83-jährige Anna zwei Mal pro Woche von der Heimhilfe Natalya unterstützt. Ihren Mann hat die sympathische Dame bereits vor 25 Jahren verloren – an Krebs. Gefragt nach dem schönsten Moment in ihrem Leben beginnt Anna zu weinen. Sie erzählt von ihrer Rückkehr in die Ukraine, nachdem sie gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann 25 Jahre lang im Ausland gearbeitet hat. Nach Abzug der Fixkosten wie Kosten für die Heizung bleiben ihr umgerechnet 25 Euro im Monat übrig. Damit ist Anna trauriges Beispiel für die Armut im Land: Fast ein Viertel der Menschen hier hat weniger als zwei US-Dollar pro Tag zur Verfügung. Die Mindestpension liegt bei umgerechnet 55 Euro. 3,5 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Kaum öffentliches Interesse in Europa

Der Krieg in der Ukraine hat diese Armut noch verstärkt. Dieser Krieg, der seit 2014 tobt, ist einer, von dem der Rest Europas kaum mehr etwas mitbekommt. Im Jahr 2013 hat der Russland-nahe damalige Präsident Viktor Janukowitsch ein Assoziierungsabkommen mit der EU in letzter Sekunde nicht unterzeichnet. Das Volk stürzte den Politiker. In weiterer Folge erhielten prorussische Separatisten in den mehrheitlich russischsprachigen Regionen Donezk und Luhansk im Osten sowie auf der Halbinsel Krim die Oberhand – unterstützt von Russland.

Der Klosterneuburger Klaus Schwertner, Caritas Wien-Generalsekretär, bezeichnet den Ukraine-Krieg als „vergessenen Krieg“. Dieser hat bisher 13.000 Tote gefordert. 1,5 Millionen Menschen sind als Binnenflüchtlinge im eigenen Land geflüchtet, 1,1 Millionen in Nachbarländer. Und das in einem Land, dessen Hauptstadt Kiev von Wien aus fast genauso weit entfernt ist wie Paris. Die Caritas Österreich hat seit 2014 5,3 Millionen Euro für Hilfsprojekte in der Ukraine bereitgestellt. 100.000 Menschen wurde gemeinsam mit der Caritas Ukraine und anderen Partnerorganisationen geholfen. Für 2019 soll eine Million Euro an Hilfsgeldern zusammenkommen.