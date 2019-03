Der Airbus A320-200 des Flugs OE-327 war laut der Webseite Aviation Herald gegen 20.00 Uhr Ortszeit kurz vor dem Take-off von Startbahn 22, als es zu dem technischen Problem kam. Passagiere berichteten via Twitter, sie hätten einen lauten Knall wie von einer Explosion gehört. Ein Beobachter am Boden sprach von mehreren Stichflammen, gefolgt von weißen Funken aus dem linken Triebwerk des Airbus, nachdem das Flugzeug erst wenige Meter zurückgelegt hatte.

Die Piloten brachen den Start sofort ab und verhinderten dadurch wohl eine drohende Katastrophe. Die Maschine stoppte nach rund 270 Metern auf der Startbahn und die Crew ordnete eine Evakuierung über die Notrutschen an. Acht Passagiere zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Die BBC berichtete von den Erlebnissen einiger Insassen. Ein Immobilienmakler aus Essex erzählte, die Maschine habe etwa 15 Sekunden beschleunigt, bis er einen lauten Knall auf der Seite des Airbus hörte. Das Flugzeug stoppte danach. "Es war beängstigend. Und die Besatzung rief 'Evakuieren, Evakuieren'." Eine andere Reisende meinte, die Flugbegleiter wären panisch gewesen und "hätten das Chaos zu einem guten Teil selbst verursacht".

Acht der 169 Personen an Bord wurden bei der Evakuierung leicht verletzt

Die Passagiere wurden mit Bussen zum Terminal gebracht und auf einen Ersatzflug umgebucht. Laut Flughafensprecher Peter Kleemann landeten die Reisenden am Samstag um 2.56 Uhr an Bord einer Ryanair-Maschine in Wien. Wegen der Maschine auf der Piste wurde der Flugbetrieb in Stansted eingestellt und laut BBC am Freitag gegen 22.40 Uhr Ortszeit wieder aufgenommen. Die AAIB (Air Accidents Investigation Branch), die Behörde des Vereinigten Königreichs zur Untersuchung von Flugunfällen, wird nun mit einem Team den Zwischenfall untersuchen.

Eine Sprecherin von Laudamotion wollte auf APA-Anfrage keinerlei mündliche Stellungnahme abgeben und verwies auf folgenden per Twitter und Facebook veröffentlichten Text: "Aufgrund von Unregelmäßigkeiten mit einem der Triebwerke entschied sich die Crew des Laudamotion Fluges OE327 von London Stansted nach Wien (1.3.) den Start abzubrechen und die Passagiere aus Sicherheitsgründen auf der Startbahn aussteigen zu lassen. Die Passagiere wurden mittels Bussen in das Terminal des Flughafens gebracht und werden auf einen Ersatzflug umgebucht."