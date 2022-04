Luft-Boden-Schießen Bundesheer übt mit Eurofightern am TÜPl Allentsteig

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Eurofighter Foto: APA (Symbolbild)

D as Bundesheer führt ab Dienstag bis zum 15. April ein Luft-Boden-Schießen am Truppenübungsplatz Allentsteig (Bezirk Zwettl) durch. Die Flüge finden wochentags statt, trainiert wird nur tagsüber. Am Karfreitag wird nicht geschossen.