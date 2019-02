Das Jahr hat in Niederösterreich traurig begonnen. Eine Serie von Frauenmorden erschütterte das Land. Mit Täterarbeit wird versucht, präventiv gegen solche Gewalttaten vorzugehen. Im Zuge der Caritas Männerberatung wird auch ein „Anti-Gewalt-Programm“ angeboten, das helfen soll, die Gewalt zu beenden und Tätern Handlungsalternativen zur Verfügung zu stellen.

Freiwillig würden nur sehr wenige Männer kommen, um sich helfen zu lassen. Die meisten kommen nach behördlicher Weisung, nach einem Betretungsverbot oder auf Drängen von Familie oder Partnerin, sagt Erwin Hayden-Hohmann, der die Männerberatung der Caritas St. Pölten koordiniert.

Die 20 Einheiten beginnen damit, dass man an der eigenen Verantwortung arbeitet. Der erste Schritt ist, dass die Männer aufhören, die Tat kleinzureden und zu relativieren und auf fremde Ursachen zu schieben, wie den Alkohol, die Partnerin oder den schlechten Tag. Man würde an dem Punkt der Entscheidung arbeiten, erklärt Hayden-Hohmann. Dabei werden Antworten zu den Fragen „Was kann ich tun, wenn meine Anspannung größer wird? Wie deeskaliere ich in einer Auseinandersetzung? Wie kann ich mich anders verhalten?“ erarbeitet.

„Die Männer lernen mehr über sich“

„Wir arbeiten daran, ihre körperliche Selbstwahrnehmung zu verbessern. Sie bekommen das Handwerkszeug, um Alarmsignale früher erkennen zu können und sie entweder zu entschärfen oder sich aus der Situation zu entfernen“, sagt Hayden-Hohmann.

Darüber, ob das Training bei den Männern wirkt, gebe es keine wissenschaftliche Auswertung, so der Männerberater. „Wir machen die Erfahrung, dass eigentlich in jedem Anti-Gewalt-Programm die Männer mehr über sich lernen und Fortschritte machen.“ Die Männerberatung arbeitet auch mit dem Gewaltschutzzentrum zusammen. Bei den Männern, die begleitet werden, seien bisher keine Fälle, wo neuerlich Gewalt aufgetreten wäre, bekannt. „Aber das ist keine valide Aussage. Da fehlt es an Begleitforschung. Wir glauben, dass wir sehr gute Ergebnisse erzielen können. Aber, ob die Veränderung nachhaltig ist, lässt sich schwer sagen.“

In Niederösterreich ist das Anti-Gewalt-Programm der Caritas neben dem des Vereins Neustart ein Angebot in der Art für Männer. Neustart arbeitet nur nach Zuweisung von Richterschaft und Staatsanwälten mit Gewalttätern. Aktuell werden von Neustart in NÖ rund 160 Männer im Kontext von häuslicher Gewalt betreut.

Erwin Hayden-Hohmann, Koordinator der Männerberatung Caritas, wünscht sich mehr behördliche Weisungen. | Lahmer

Im Westen des Landes sei man gut aufgestellt, sagt Caritas-Mann Hayden-Hohmann. Im Osten gebe es nur „vereinzelt niedergelassene Gewaltberater“. Den bestehenden Strafrahmen hält der Berater für ausreichend. Er wünscht sich mehr Weisungen von den Gerichten. Außerdem wäre ein früherer Datenaustausch sinnvoll. Wenn die Männerberatung sofort nach der Tat Kontakt aufnehmen könne, habe das Bagatellisieren der Tat noch nicht eingesetzt. Die Täter seien da noch betroffen und erschrocken über sich selbst. „Die meisten können schlecht damit leben, dass sie ihre körperlich unterlegene Partnerin geschlagen haben. Das fällt schwer, sich einzugestehen. Deswegen ist dieses Bagatellisieren meistens Teil des Problems.“

Mit dem Ergebnis des Programms sei Hayden-Hohmann dann zufrieden, wenn der Teilnehmer wahrnehmen kann, wie sich die Spannung und der Ärger aufbauen und sich dann entscheiden kann, wie er reagiert, „ob ich weggehe oder mir Hilfe hole“. Ein spezieller Männertyp sei es nicht, der gewalttätig wird und am Programm teilnehmen muss: „Es zieht sich quer durch die Kulturen, die Bildungsschichten. Es ist egal, ob Seppl oder Mehmet. Die besitzergreifende Haltung, was die Partnerin betrifft, oder dass Gewalt als legitimer Ausweg gesehen wird, das gibt es da wie dort.“