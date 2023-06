Männertagung in St. Pölten: „Täterarbeit ist Opferschutz“

Sie beraten Männer und Burschen und meistens geht es dabei um Gewalt. Gewalt, die Männer ausüben. Rund 16.000 männliche Personen standen 2023 bereits im „Hellfeld“, das heißt, sie wurden als Gewalttäter identifiziert. Aber das Dunkelfeld, das statistisch nicht erfasst ist, müsste besser beobachtet werden, sagt Leo Pöcksteiner, Obmann des NÖ Männerforums. Im Dunkelfeld etwa sind jene Täter, deren Opfer keine Anzeige erstatten wollen. Oft, weil es Ehefrauen sind, die aus Scham oder Existenzangst vor diesem Schritt zurückschrecken.

Generell, das merken die Männerberater auf der Tagung an, verrohe die Gesellschaft zusehends. Das merke man bereits an der Sprache, auch an der politischen. „In der medialen Berichterstattung hat man oft das Gefühl, die ganze Welt sei voller Gewalt“, sagt Männerberater Peter Herzog aus Gmünd. Aber: es sei auch normaler geworden, sich Hilfe zu holen: „Männer müssen nicht mehr mit der Schleppleine in die Beratung geholt werden.“

„Es gibt viel Resignation unter Jugendlichen“

Im Rahmen der Tagung wird auch die starke Konzentration vor allem der Politik auf die häusliche Gewalt betont. „Da sind oft andere Taten untergegangen, wie Gewalt im öffentlichen Raum oder Übergriffe unter Jugendlichen“, sagt der St. Pöltner Männerberater Martin J. Steiner. In den vergangenen 15 Jahren sei die Rohheit unter Jugendlichen stark gestiegen, weiß Steiner. Er bietet gemeinsam mit seinem Kollegen Paul Hemmelmayr Arbeit mit Jugendlichen in der Natur an.

Die Altersgrenzen, sagt Steiner, hätten sich verschoben: Während früher 15-, 16-Jährige auffällig geworden sind, sind es heute bereits 12- bis 13-Jährige. „Es gibt viel Resignation unter Jugendlichen, das wurde durch die Coronapandemie verstärkt und auch durch die Flüchtlingssituation.“ Da brauche es wesentlich mehr Schulsozialarbeit und auch den politischen Willen dazu.

„Arbeit mit den Tätern ist gelebter Opferschutz“

Und der manifestiert sind meistens in Form von Förderungen. Und die sind, was Beratung von Männern - oder auch Tätern - betrifft, bundesweit nicht gerade üppig. Bei direktem Kontakt, etwa in der Region oder in Städten und Gemeinden, funktioniere das Fördersystem noch; weiter oben allerdings, etwa bei den Ministerien, werden Ansuchen, besonders jene für sinnstiftende Langzeitförderung, meistens abgelehnt. „Dabei ist Arbeit mit den Tätern gelebter Opferschutz“, betont Peter Herzog. Man wolle auch dem Gewaltschutz für Frauen keine Mittel streitig machen. Aber um Lebensqualität zu fördern - und auch darum geht es bei der Gewaltarbeit mit Männern - sei eben auch dafür Geld nötig.

„Wir stellen bei Förderansuchen oft fest, dass die Stellen nicht wissen, wovon wir sprechen“, sagt Peter Herzog. Dann werde die Verantwortung weitergeschoben, an eine andere Stelle, „aber so kommen wir nicht weiter, denn Täterarbeit bringt der Gesellschaft etwas. Niemand ist mit der Wodkaflasche auf die Welt gekommen.“

Beziehungsaufbau braucht mehr als sechs Stunden ...

Die seit September 2022 verpflichtende 6-stündige Gewaltberatung für Gewalttäter sei gut und hilfreich, aber für den langfristigen Aufbau einer Beziehungsarbeit zu wenig. Herzog berichtet aus seiner Praxis mit einem gefährdeten Burschen, mit dem er Karten gespielt hat. „Sein Vater holte ihn eines Tages ab und fragte, was wir gemacht haben. Als ich antwortete,Karten spielen' fragte er, was das soll. Also habe ich ihm erklärt, dass es dabei auch um gewinnen und verlieren und um das Einhalten von Regeln geht. Da meinte er, das könne er ja auch machen. Und ich sagte: Ja, das können Sie auch machen. Und er hat es gemacht.“ Genau das bedeute Beziehungsarbeit, in deren Rahmen Vertrauen aufgebaut werde. Und die sei unerlässlich für die Arbeit mit Gefährdern.

Gesetzliche Verankerung der Männerberatung gefordert

Im Plenum am zweiten Tag wuden sodann einige Punkte formuliert, die den Beraterund und Beraterinnen am Herzen liegen. Eine der gewichtigsten Forderungen an die Politik ist die gesetzliche Verankerung der Männerberatung. Bislang gibt es dafür keinen gesetzlichen Auftrag wie es ihn beispielsweise für die Betreuung von Gewaltopfern (männliche und weibliche!) durch die Gewaltschutzzentren gibt. Daran anknüpfend möchten die Experten, dass Männerberatung Eingang in die einschlägigen Ausbildungspläne von FHs und Universitäten findet. Auch sei es wichtig, gemeinsame Qualitätskriterien zu formulieren. Und finanzielle Ressourcen sicherzustellen. Und es brauche Männerwohnungen im Stil von Frauenhäusern, denn, so das Argument: Auch Männer, die weggewiesen werden, brauchen einen Platz zum Schlafen.

„Menschen beraten Menschen“

„Auch Frauen können Männer beraten, es sollte ich Richtung Menschen beraten Menschen gehen, dann wäre auch das Thema,Diverse' umfasst“, sagt Obmann Leo Pöchacker.

Boris von Heesen sprach auf der Männertagung über sein Buch "Was Männer kosten". Foto: Paul Lutz

Von Heesen: Männer kosten Deutschland 63 Milliarden Euro pro Jahr

Zum Abschluss der Tagung war der deutsche Autor, Wirtschaftswissenschafter und Männerberater Boris von Heesen angereist. Er hat im Mai 2022 das viel beachtete Buch „Was Männer kosten: Der hohe Preis des Patriarchats“ veröffentlicht. Gestützt auf amtliche Statistiken hat sich von Heesen angesehen, welche Kosten das gewalttätige oder auch risikohafte Verhalten von Männern verursacht. Seine Recherchen ergaben: Männer verursachen doppelt so viele Verkehrsunfälle, begehen mit Abstand die meisten Straftaten und belegen deshalb auch 94 Prozent der Plätze in deutschen Gefängnissen. 75 Prozent der Alkoholtoten jedes Jahr sind männlich und mehr als 80 Prozent der häuslichen Gewalt geht von Männern aus. „Über 63 Milliarden Euro kosten sie dieses Land (Deutschland, Anm.) jedes Jahr“, sagt von Heesen.