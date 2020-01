Für die Ybbstaler Alpen und die Rax-Schneeberg-Gruppe galt in einer Höhe von mehr als 1.200 Metern Stufe 2 der fünfteiligen Skala, das Risiko wurde dem Lagebericht zufolge also als "mäßig" bewertet. Darunter und in den übrigen Regionen wurde die Gefahr als gering angesehen.

Am (morgigen) Mittwoch bleibt es nach Angaben des Warndienstes Niederösterreich bei wärmeren Temperaturen weitgehend trocken. Die Lawinengefahr sollte daher weiter zurückgehen.