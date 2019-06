Der Schweizer Hersteller Stadler habe die umfassenden Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen, teilte Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Samstag mit.

Reparaturarbeiten an zweiter Garnitur voraussichtlich bis Frühjahr 2020

"Die Garnitur wird in drei Teilen mittels Lkw angeliefert und am St. Pöltner Alpenbahnhof zusammengesetzt. Bereits Anfang Juli wird die Himmelstreppe ihren Dienst in Laubenbachmühle wieder antreten", betonte Schleritzko in einer Aussendung. Die Reparaturarbeiten am zweiten Fahrzeug werden voraussichtlich bis zum Frühjahr 2020 andauern.

Straubinger In einer Kurve in Völlerndorf entgleiste die "Himmelstreppe".

Die mit etwa 80 Passagieren besetzte "Himmelstreppe" war am 26. Juni 2018 bei Völlerndorf in der Gemeinde Gerersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) laut Gutachten zu schnell in eine Kurve gefahren.

26.06.2018 – Mehrere Schwerver... Waggons der Mariazellerbahn bei Völlerndorf entgleist!

03.07.2018 – Pielachtal Himmelstreppe entgleist: Unfallopfer war erster Helfer

Der Zug entgleiste, die hintere Garnitur prallte gegen die vordere. Drei Fahrgäste wurden schwer, 31 leicht verletzt. Der Unfall verursachte Schäden im zweistelligen Millionenbereich.

26.03.2019 – Bezirk St. Pölten... Lokführer vor Gericht: „War auf einmal weg“

20.03.2019 – Live-Ticker Mariazellerbahn entgleiste: Lokführer-Prozess vertagt

Der Triebwagenführer musste vor Gericht. Ihm werden grob fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Gemeingefährdung vorgeworfen. Der Prozess wurde im März auf unbestimmte Zeit vertagt.