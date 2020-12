36 Antigentests waren positiv, teilte das Bundesheer am Sonntag mit. Diese Ergebnisse müssen nun noch per PCR-Test bestätigt werden. Die restlichen der insgesamt etwa 36.000 Mitglieder des pädagogischen Personals im Bundesland können sich noch bis Sonntagabend, 19.00 Uhr, in einer der 29 Teststationen untersuchen lassen.

Massentests Bundesheer startete Testungen des Schulpersonals in NÖ