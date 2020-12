Eingelangt seien vorerst 162 entsprechende Resultate, wovon sich 106 als positiv und 56 als negativ erwiesen hätten, wurde auf Anfrage aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mitgeteilt.

Ein Sprecher hielt in diesem Zusammenhang fest, dass es sich um einen "laufenden Prozess, der sich ständig entwickelt" handeln würde. Für (den morgigen) Montag wurde die Kommunikation eines erneuten Zwischenstandes in Aussicht gestellt. Ein Gesamtüberblick werde allerdings wohl erst am Dienstag vorliegen.