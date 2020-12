Am Freitag habe man einen internen Aufruf gestartet. "Heute wissen wir bereits: wir können alle Positionen besetzten", erklärte Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich. Mitarbeiter in den Drive-In-Teststraßen und von mobilen Teams sollen an dem Wochenende zusätzlich zur Verfügung stehen, auch der Rettungsdienst laufe "in gewohnten Bahnen weiter".