144 geistig abnorme Straftäter sind derzeit in der Justizanstalt Göllersdorf im Bezirk Hollabrunn untergebracht, sie verbüßen ihre Strafe im sogenannten „Maßnahmenvollzug“. Derartige Justizanstalten gibt es auch in Asten bei Linz, in Wien-Favoriten und in Wien-Mittersteig. Nun sollen alle diese Anstalten zu „forensisch-therapeutischen Zentren“ ausgebaut werden, in denen es rund um die Uhr ärztliche Versorgung gibt.

Justizministerin Alma Zadic möchte dazu in Göllersdorf und Asten 140 Millionen Euro investieren und 200 zusätzliche Plätze schaffen. Sieht man sich doch im Ministerium mit einer „dramatische Zunahme an Fällen strafrechtlicher Unterbringung psychisch kranker Menschen“ konfrontiert – und geht davon aus, dass deren Zahl weiter steigen wird.

Für Göllersdorf wird derzeit eine Machbarkeitsstudie zur Abklärung der Baumöglichkeiten evaluiert, anschließend wird ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Zum Baubeginn gibt es aus dem Ministerium noch keine Information.

Auch inhaltlich soll der Maßnahmenvollzug reformiert werden: Die gerichtliche Entscheidung über die Notwendigkeit der weiteren Anhaltung soll in Zukunft binnen Jahresfrist seit der letzten Entscheidung erfolgen und dadurch raschere und häufigere Überprüfungen dahingehend, ob eine Anhaltung noch notwendig ist, ermöglicht werden. Es muss also binnen eines Jahres entschieden werden, anstatt wie bisher, wo der Beginn der Entscheidungsfrist einmal jährlich ausgelöst wird.