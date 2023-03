AKNÖ-Wieser: Engpass bei Schmerzmitteln verschärft Situation

Werbung

„Bund und Land müssen endlich dafür sorgen, dass die Daseinsvorsorge und die kritische Infrastruktur nicht von internationalen Lieferketten abhängig sind. Gesundheit, Pflege, kommunale Versorgung, Energie, Wohnen und die Güter des täglichen Bedarfs sind Aufgaben, die stärker in der nationalen Verantwortung liegen müssen“, so Markus Wieser.

Dass aktuell Patientinnen und Patienten aufgrund des aktuellen Medikamenten-Engpasses verunsichert sich, zeigt neuerlich, dass die Politik aus der Pandemie nichts gelernt hat. „Versorgungsnotwendige Produkte müssen innerhalb der EU, in Österreich – und mir persönlich am liebsten –, in Niederösterreich produziert werden. Das schafft nicht nur Versorgungssicherheit, sondern auch Arbeitsplätze“, so Markus Wieser.