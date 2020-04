Darauf haben am Donnerstag der stellvertretende Landespolizeidirektor Franz Popp und der Leiter des Landeskriminalamtes, Omar Haijawi-Pirchner, in einem Pressegespräch in St. Pölten verwiesen. 108 Beschuldigte wurden ihren Angaben zufolge ausgeforscht.

Als "Saison" für Dämmerungseinbrüche gilt der Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. März. In Niederösterreich war einmal mehr eine eigens dafür zuständige temporäre Ermittlungsgruppe eingesetzt. 2019/20 wurden der Bilanz zufolge 868 Wohnraum-Einbruchsdiebstähle angezeigt (738 in Häuser, 130 in Wohnungen), um 18 mehr als ein Jahr zuvor. In 379 Fällen (2018/19: 373) blieb es laut Polizei beim Versuch.

Positiv vermerkten Popp und Haijawi-Pirchner die Steigerung bei der Aufklärungsquote von 92 auf 182 Dämmerungseinbrüche und damit von etwa elf auf 21 Prozent. Der Gesamtschaden bei den geklärten Fällen wurde mit rund einer Million Euro beziffert. Von den 108 ausgeforschten Beschuldigten stammten 39 (oder 36 Prozent) aus Österreich.