Alle Jahre wieder warnt die Polizei vor Dämmerungseinbrüchen. Denn ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist das, was Menschen sehr hart trifft. In der „Vorjahres-Saison“ zwischen Oktober 2017 und April 2018 gab es 1.600 Einbruchsdelikte in Niederösterreich. Ein Fünftel davon konnte die Polizei aufklären, das ist laut Landespolizeidirektor Konrad Kogler österreichweit ein Spitzenwert.

Dämmerungseinbrüche geschehen zumeist zwischen 17 und 21 Uhr. Besonders gefährdet sind ebenerdige Wohnungen und alleinstehende Häuser mit Garten. Die Täter kommen zumeist durch den Garten oder über ein Nachbargrundstück und brechen Fenster oder Terrassentüren auf. Und sie sind Profis: „Es sind im wesentlichen Intensivtätergruppen, das heißt, sie bestreiten ihren Lebensunterhalt damit“, sagt Landeskriminalamts-Leiter Omar Haijawi-Pirchner.

Diese Täter agieren international: Ist ein Land oder Bundesland „abgegrast“, geht es weiter ins nächste. Gestohlen werden hauptsächlich Elektronikartikel, Schmuck und Bargeld. Nur noch selten werden Flatscreen-Fernseher entwendet. Hintergrund ist der, dass die Täter immer öfter öffentlich mit Bus oder Bahn anreisen. Wohngegenden, die gut an den öffentlichen Verkehr angebunden sind, sind daher auch besonders gefährdet.

Schon im Vorjahr hat das Landeskriminalamt in seinen Niederlassungen in St. Pölten, Mödling und Korneuburg sechs Spezialteams eingerichtet, die die Polizisten in den Bezirken unterstützt haben. Auch heuer wird es diese Teams geben, sie werden auf sieben aufgestockt. Insgesamt sind das etwa 30 Kriminalbeamte.

Wie können sich die Menschen schützen?

Aufmerksamkeit ist ein wesentlicher Faktor, es ist auch hilfreich, die Nachbarschaft im Auge zu behalten. Nachdem Täter gerne öffentlich anreisen empfiehlt die Polizei, auch in den Öffis aufmerksam gegenüber Gruppen Unbekannter zu sein, die eventuell auch mit Rucksäcken unterwegs sind. Und bei verdächtigen Vorkommnissen sofort die Polizei anrufen. Das ist in jedem Fall kostenlos! Omar Haijawi-Pirchner bedauert, dass es immer wieder Gerüchte gibt, wonach ein Anruf bei der Polizei Kosten nach sich zieht: Das stimmt nicht.

Keine Leitern, keine Kisten, keine gekippten Fenster

Um Haus und Wohnung sollten alle Aufstiegshilfen wie große Kisten oder Leitern entfernt werden. Gekippte Fenster sind für Einbrecher so gut wie offene – also Fenster und Türen schließen und wenn möglich auch mit Rollbalken sichern. Wenn Einbrecher durch gekippte Fenster einsteigen kann es auch sein, dass die Versicherung nicht bezahlt. Außensteckdosen sollten, wenn das möglich ist, vom Stromnetz genommen werden.

Weiter Tipps sind: Postkästen regelmäßig entleeren und Schnee entfernen lassen. Häuser oder Wohnungen, die unbewohnt aussehen, sind bevorzugte Objekte von Einbrechern. Um Aktivitäten in der Wohnung vorzugeben können Zeitschaltuhren für die Beleuchtung verwendet werden.

Die Polizei berät dazu gerne, Informationen gibt es auf jeder Polizeiinspektion.

Mobile Polizeikommunikation und DNA-Datenbanken

Die Polizei möchte den Fahndungsdruck nochmal erhöhen, sagt Konrad Kogler. Dank mobiler Polizeikommunikation sind bald alle Polizisten mit mobilen Devices ausgestattet, das heißt, Bilder von Verdächtigen oder auch Fingerabdrücke können binnen Sekunden an jeden Beamten versendet werden. Auch die Tatortarbeit wird immer besser, zurückgelassene DNA-Spuren werden national und international in Datenbanken (von Europol und Interpol) eingespeist. Auf diese Weise ist es schon oft gelungen, dass Tätern, die geschnappt werden, weiter zurückliegende Taten nachgewiesen werden können.

Eigentumsverzeichnis anlegen

Eine Bitte der Polizei an die Bevölkerung ist auch, Eigentumsverzeichnisse ihrer Schmuckstücke anzulegen: Was besitze ich und wie sieht es aus? Von Schmuckstücken sollen unbedingt Bilder angefertigt werden. Dann kann sie die Polizei, sollten sie wieder auftauchen, auch zuordnen.