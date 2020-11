Mit einer heftigen Kritik lässt NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker aufhorchen. Er wirft der türkis-grünen Regierung vor, beim Schutz der älteren Bevölkerung in den Pflegeheimen „völlig versagt“ zu haben. „40 Prozent aller Coronatoten kommen aus Alters- und Pflegeheimen.“ Es fehle vor allem an einer einheitlichen verpflichtenden Teststrategie für diese so vulnerablen Einrichtungen. „Erst jetzt werden die Pflegeheime langsam mit Antigentests ausgestattet. Erst jetzt wird das Heimpersonal in Niederösterreich einmal pro Woche mit Antigentest getestet, eine wenig ambitionierte Frequenz“, meint Loacker.

Tatsächlich ist die Zahl der Coronatoten in den NÖ-Heimen zuletzt massiv gestiegen. 118 Bewohner sind seit Oktober gestorben. Damit sind über 90 Prozent der Covid-19-Toten in Heimen in der zweiten Welle zu beklagen.

Gegen den Vorwurf der NEOS wehrt sich das Büro von Landesrätin Christiane Teschl: „Schon seit April können sich alle Heimmitarbeiter bei Screening-Untersuchungen regelmäßig alle sechs bis neun Tage testen lassen. Um die Mitarbeiter und Bewohner noch besser zu schützen, werden seit Anfang November alle Einrichtungen mit Antigen-Tests ausgestattet“, heißt es auf Anfrage.

Schwarz: „Mehr Tests heißt mehr Covid-Tote“

Das wird auch bei den privaten Einrichtungen so gehandhabt. Von den insgesamt 90 Pflegeheimen in Niederösterreich werden 50 von der Landesgesundheitsagentur und 40 von privaten Anbietern betrieben. Zu ihnen zählt die Firma Senecura mit rund zehn Einrichtungen in NÖ. Für Direktor Markus Schwarz ist die hohe Zahl an Covid-Toten in den Pflegeheimen im Herbst auf zwei Faktoren zurückzuführen.

Einerseits sei die Virusverbreitung größer als im Frühling, andererseits werde auch mehr getestet als in der ersten Welle. Das habe Auswirkungen auf die Statistik der Covid-Toten: Jeder, der positiv getestet wird und verstirbt, gehe als Covid-Toter in die Statistik ein. Insgesamt liege die Zahl der Toten in den Senecura-Heimen in ganz Österreich aber im Schnitt der vergangenen Jahre.

Dass nicht mehr Personen in gestorben sind, führt Schwarz auf die „massiven Schutzmaßnahmen“ zurück. Dazu zählen auch FFP2-Masken, nicht nur für Mitarbeiter, sondern auch für Besucher, die auch in Heimen von Caritas und Volkshilfe Pflicht sind. Alternativ dazu sind Besuche in den Einrichtungen bzw. in NÖ Pflegeheimen nur mit einem negativen Corona-Test möglich. Wer über kein Testergebnis verfügt, kann sich vor Ort mit einem Antigentest testen lassen.