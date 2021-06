Resperger berichtete von mehr als 100 Schadensfällen bis in die späten Abendstunden.

Großteils waren Bäume auf Straßen sowie in Strom- und Telefonleitungen gestürzt. Es habe massive Sturmspitzen gegeben, sagte Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten.

Zum Glück seien die Prognosen nicht so eingetreten wie prophezeit, resümierte Resperger. Noch am Dienstagnachmittag war befürchtet worden, dass wie in der vergangenen Woche mit schweren Hagelgewittern und großflächigen Schäden zu rechnen sei.