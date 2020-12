Im Zuge der Covid-19-Pandemie ist die Nachfrage bei Handhygiene-Produkten stark gestiegen. Oft werden Desinfektionsmittel, die tatsächlich gegen Corona-Viren wirken jedoch mit Kosmetika, die nur die Hände reinigen und pflegen verwechselt. Birgit Schiller, Biochemikerin und Projektleiterin beim Verein für Konsumenteninformation (VKI) erklärt, dass vielen Konsumenten der Unterschied oft nicht bekannt sei und sie ihn aufgrund unzugänglicher Deklaration auch nur sehr schwer erkennen könnten.

80 Prozent Alkohol für „begrenzt viruzide Wirkung“

Um gegen behüllte Viren wie Sars-CoV-2 wirksam zu sein, muss das Produkt eine „begrenzt viruzide Wirkung“ haben. Diese hängt von drei Faktoren ab: Wirkstoffgehalt, Anwendungsmenge und Einwirkzeit.

Alltagstaugliche Desinfektionsmittel müssen 80 Prozent Volumsanteil Ethanol oder 70 Prozent Volumsanteil 2-Propanol (Isopropanol) aufweisen, da diese bereits nach einer Mindesteinwirkzeit von 30 Sekunden eine begrenzt viruzide Wirkung haben können. Produkte mit weniger Alkoholanteil können zwar auch gegen Viren wirken, benötigen dafür aber eine entsprechend längere Einwirkzeit. Dies und die dafür notwendige Produktmenge machen solche Produkte im Alltagsgebrauch, besonders aber für die Anwendung unterwegs, wenig praktikabel. „Nur eine ausreichende Menge Wirkstoff samt korrekter Einwirkzeit kann gegen Viren wirksam sein. Ein Spritzer Gel, der schnell verrieben wird, bevor die Hände zum Trocknen geschüttelt werden, wird kaum einen Effekt gegen Viren haben“, erläutert Schiller.

Im Alltag sind nur wenige Desinfektionsmittel wirksam

Der Verein für Konsumenteninformation hat 22 im Handel angebotene Handhygiene-Produkte auf ihre Alltagstauglichkeit gegen Viren überprüft. Nur bei 4 Testkandidaten - Certainly, dem Clean & Fresh Desinfektions-Gel der Joh. Alex. Niernsee KG, dem Reinigungs-Handgel von CF und der Handhygienelotion von Brüder Unterweger - konnten die Prüfer bestätigen, dass bei richtiger Anwendung eine Wirksamkeit gegen Viren wie Sars-CoV-2 zu erwarten ist. Bei weiteren 14 Produkten stellte sich heraus, dass sie nur dann wirksam gegen Viren sein können, wenn man sie mehrere Minuten lang einwirken lässt. Bei 4 Fabrikaten ergab der Befund, dass eine begrenzt viruzide Wirkung unter alltagsumständen nicht erwartet werden kann. Außerdem waren 19 von 22 Produkten nicht ausreichend deklariert. „Dabei ist gerade hier die umfassende Information der Kunden äußerst wichtig“, betont Schiller.

„Es ist wichtiger Abstand zu halten und daheim gründlich die Hände zu waschen als sich unterwegs ständig die Hände zu desinfizieren“, appelliert Schiller im Gespräch mit help.ORF.at.

Desinfektion durch Licht in Klosterneuburg

In Klosterneuburg hat man vielleicht einen neuen Weg der Desinfektion gefunden. Die Stadtgemeinde startet einen Testlauf mit dem Unternehmen König & Landl für mobile UV-C-Desinfektionsgeräte. Die Technologie basiert auf Licht. Das Virus soll in kürzester Zeit, im Normalfall binnen 30 Sekunden, in der Luft sowie auf allen Oberflächen im Raum abgetötet werden. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager betont: „Hier kann eine sinnvolle und effektive Zusammenarbeit entstehen, die uns die Einhaltung der Hygienemaßnahmen in Pandemiezeiten und vielleicht darüber hinaus wesentlich erleichtert.“