Spezielle Technik im Fließgewässer

Um eine treibende Person aus einem Fließgewässer wie der Donau über die Bootskante zu retten ist eine spezielle Technik notwendig. Das Boot mit den Rettern wird dabei flussaufwärts des Treibenden gelenkt, um zu verhindern, dass seine Füße unter das Boot getrieben werden. Danach wird der zu Rettende von zwei Soldaten an Armen und Schultern genommen und drei Mal abgetaucht und wieder hochgezogen.

Durch das Untertauchen kann der zu Rettende durch den Auftrieb des Wassers jedes Mal ein wenig mehr in die Höhe gezogen und so beim dritten Mal über die Kante in das Boot gebracht werden. Der ganze Vorgang dauert nur wenige Sekunden.

Ausgebildeter Taucher mimt den zu Rettenden

Um dieses Manöver perfekt zu beherrschen muss der ganze Rettungsvorgang immer und immer wieder geübt werden. Beim Training stellt ein ausgebildeter Pioniertaucher mit Neoprenanzug und Schwimmweste den zu Rettenden dar. Ein Boot mit Lehrgangsteilnehmern bringt den Pioniertaucher flussaufwärts, wo er ins Wasser springt.

Lehrgangsteilnehmer auf einem weiteren Boot fahren nun heran um ihn zu retten, an Bord zu nehmen und flussaufwärts abermals abzusetzen. Jetzt ist das erste Boot an der Reihe das Rettungsmanöver zu üben. Ein drittes Boot überwacht als Rettungsboot die Ausbildung, um bei Gefahr sofort eingreifen zu können.

160 Stunden Ausbildung

Der Lehrgang zum Lenken von Pionierbooten mit Außenbordmotor dauert gesamt drei Wochen und umfasst 160 Ausbildungsstunden. Der Großteil davon, 120 Stunden, umfasst die praktische Ausbildung am und im Wasser.

Fünf Lehrgangsteilnehmer, vier Niederösterreicher und ein Steirer, stellen sich derzeit dieser herausfordernden Ausbildung. Durchgeführt wird die Ausbildung von den Soldaten des Pionierbataillons 3 am Wasserübungsplatz Melk direkt an der Donau.