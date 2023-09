Herzogenburg: Freispruch für versuchtem Mord

Mitte Mai dieses Jahres soll ein 35-jährige Türke in einem Streit auf seinen Schwiegervater eingestochen haben. Der Angeklagte bekannte sich allerdings nicht schuldig des versuchten Mordes. Er beharrte darauf, dass es sich um einen Unfall handelte. Der Prozess gegen ihn wurde am Freitag am Landesgericht St. Pölten verhandelt. Über das Urteil beraten die Geschworenen.

Grund für den Vorfall soll eine Familienstreiterei gewesen sein. Die Schwiegereltern sollen sich in eine Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten und seiner Frau eingemischt haben. Laut dem 35-Jährigen hatte er seinen Schwiegervater schon mehrmals aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Daraufhin holte er das Messer, um ihn zu drohen. In einer folgenden Rangelei soll es dann zum Stich gekommen sein.

Besonders war, dass sowohl das Opfer, als auch beide Zeuginnen, im Ermittlungsverfahren Gebrauch von ihrem Entschlagungsrecht machten. Alle drei hatten zwar zuerst Aussagen getätigt, zogen diese dann aber zurück. Auch in der Verhandlung verweigerten die Schwiegereltern des Angeklagten die Aussage, allerdings meldete sich die Ehefrau des 35-Jährigen zu Wort.

Angeklagter kam glimpflich davon

Auch die Zeugin beharrte darauf, dass es sich um einen Unfall gehandelt hatte. Sie gab an, dass sie anfangs wütend auf ihren Mann gewesen war und die Polizei aus dem Schock heraus gerufen hatte, allerdings sei sie im Nachhinein überzeugt, dass ihr Ehemann ihren Vater nicht töten wollte. „Wenn er ihn wirklich umbringen wollte, hätte er zehn Mal zugestochen“, erklärte sie dem Richter. Weiters erzählte sie, dass der Angeklagte, wie er auch selbst angab, sich direkt nach dem Vorfall um das Opfer gekümmert, ihm Wasser gebracht und die Wunde versorgt hatte.

Das Opfer musste nach dem Vorfall eine Woche im Krankenhaus verbringen, befand sich jedoch nie in Lebensgefahr. Ein medizinisches Gutachten ergab, dass der Angeklagte offenbar nicht mit voller Wucht zugestochen hatte, weil die Tiefe der Stichwunde nur knapp ein Drittel der 20 Zentimeter langen Klinge betrug.

Die Geschworenen entschieden, dass es sich bei dem Vorfall um keinen versuchten Mord handelt. Außerdem wurde er von dem Vorwurf der versuchten Nötigung auch freigesprochen. Ein Urteil gab es aber trotzdem. Für die Verletzung seines Schwiegervaters wurde er wegen Nötigung und fahrlässiger Körperverletzung zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Nicht rechtskräftig.