Flüchtlinge: Hotspots in Bruck und Gänserndorf

Werbung

Von Jänner bis einschließlich September wurden 71.885 Asylanträge in Österreich gestellt. Das bedeutet eine Steigerung zum Vergleichszeitraum des Vorjahres von 200 Prozent, wie aktuelle Zahlen aus dem Innenministerium (BMI) zeigen. Und: Immer mehr Anträge werden von Menschen gestellt, die praktisch keine Chance auf Asyl haben (z. B. aus Indien, Pakistan, Marokko, Tunesien).

Aus gut informierten Kreisen ist zu erfahren, dass Österreich daher die Grenzkontrollen zur Slowakei verlängern wird. Wie das Landespolizeikommando bestätigt, sind die Migranten-Hotspots in NÖ derzeit die Bezirke Bruck und Gänserndorf.

Auch die Unterbringung wird zum Problem, das Erstaufnahmezentrum Traiskirchen ist mit 1.800 untergebrachten Personen voll. NÖ jedenfalls erfüllt seine Quote mit etwa 90 Prozent. Und: In Traiskirchen werden sicher keine Zelte kommen, so das BMI.