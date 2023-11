Das Bundesheer zeichnet seine Besten aus

Vollbild

FB

Der Niederösterreicher Oberst Jürgen Pirolt ist Österreichs Soldat des Jahres 2023 . Die Ausgezeichneten mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Generalstabschef Rudolf Striedinger. Pascal Primeßnig vom Jägerbattaillon 25 in Kärnten ist "Grundwehrdiener des Jahres". Roswitha Mathes ist "Zivilbedienstete des Jahres" "Einheit des Jahres" ist das Einführungsteam des neuen Mehrzweckhubschraubersystems AW169. Die Auszeichnungsfeier zum "Militär des Jahres 2023" fand in Salzburg statt, im Bild Verteidigungsministerin Klaudia Tanner mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer (li.) und Generalstabschef Rudolf Striedinger (re.). Militär des Jahres 2023 in Salzburg.

1 /7