Zu Beginn absolvieren die Milizsoldatinnen und -soldaten eine zwei- bis dreiwöchige Ausbildung. Ab Mitte Mai lösen sie jene Aufschubs-Präsenzdiener und Berufssoldaten ab, die jetzt im Einsatz stehen. Landeshauptfrau Mikl-Leitner und Verteidigungsministerin Tanner statteten am Donnerstag der in der Julius-Raab-Kaserne in Mautern stationierten Jägerkompanie Tulln (JgKp TU) mit Kommandantin Hauptmann Anna Kaiser einen Besuch ab. Im Zuge dessen überreichte Bundesministerin Tanner an Erwin Hameseder, Milizbeauftragter des Bundesheeres, ein Dekret anlässlich seiner weiteren Bestellung in dieser Funktion für weitere fünf Jahre.

"Heer immer an der Seite der Bevölkerung"

„2020 ist ein äußerst herausforderndes Jahr“, führte Mikl-Leitner aus. Man habe nicht nur mit dem Coronavirus zu kämpfen, sondern begehe auch zahlreiche Jubiläen: 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges, 65 Jahre Staatsvertrag und 25 Jahre EU-Beitritt Österreichs. „Das Bundesheer ist immer an der Seite der Bevölkerung gestanden“, so die Landeshauptfrau im Blick zurück. Als Beispiel führte sie auch die Umweltkatastrophen an und betonte, dass das Bundesheer immer auch die Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Institutionen suche. Gemeinsam mit Polizei und den Blaulichtorganisationen gehöre das Bundesheer zur „Sicherheitsfamilie Niederösterreich“, in der die Zusammenarbeit auf Zuruf funktioniere.

"Kommen Sie gesund wieder zurück"

Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik sei nun die Miliz einberufen worden, bedankte sich die Landeshauptfrau bei den Milizsoldatsoldaten, dass sie für einige Zeit aus ihren zivilen Berufen gehen, in die Uniform schlüpfen und Polizei und Gesundheitsbehörden unterstützen. „Für die Vorbereitungsphase und den Einsatz wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg und viel Freude. Kommen Sie gesund von Ihrem Einsatz wieder zurück“, so die Landeshauptfrau zu den Soldaten.

Grenz- und Objektschutz als Aufgaben

„Die Aufgaben der Miliz sind vielfältig“, führte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner aus, dass sich diese in der Coronakrise nach den Anforderungen der Behörden richten. Zu den Aufgaben zählen etwa Grenz- und Objektschutz sowie Ausreisemanagement. „Die Bevölkerung zählt auf die Hilfe des österreichischen Bundesheeres. In Krisenzeiten ist es wichtig, dass wir zusammenhalten“, sagte die Bundesministerin. Das Vertrauen seitens der Bevölkerung sei groß, betonte Tanner.

NLK Pfeiffer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bedankte sich bei den Milizsoldatinnen und –soldaten für ihre Einsatzbereitschaft.

"Sicherung des zivilen Lebens"

Milizbeauftragter Erwin Hameseder hielt fest, dass mit der Aufbietung der Miliz anlässlich der Corona-Pandemie ein deutliches Signal gesetzt und damit die Bedeutung der Miliz und des Bundesheeres viel stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werde. „Die Soldatinnen und Soldaten leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des zivilen Lebens und des Wirtschaftsstandorts“, bedankte sich der Milizbeauftragte auch bei den Unternehmern, die den Einsatz unterstützen. „Der Bürger in Uniform, das ist die Miliz. Die Miliz ist der Garant für die Durchhaltefähigkeit des Bundesheeres“, so Hameseder.

Auch Generalstabschef Robert Brieger betonte die Wichtigkeit der Miliz: „Die Miliz ist ein vitaler und integraler Bestandteil des österreichischen Bundesheeres."

"Soldaten freuen sich"

Kommandantin Anna Kaiser, die im Zivilberuf Althistorikerin ist und an der Donau-Universitität Krems im Bereich Kulturgüterschutz arbeitet, informierte, dass die Jägerkompanie Tulln eine Sollstärke von 210 Mann und fünf Züge habe. Für den jetzigen Einsatz habe man 3 Züge und 133 Mann, Stand heute. „Meine Soldaten freuen sich, dass sie zeigen können, dass sie für Österreich da sind“, betonte die Kommandantin, dass die Jägerkompanie Tulln sehr motiviert sei.