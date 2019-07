Mininster Starlinger besucht TÜPL Allentsteig .

Das Akademikerbataillon der Militärakademie Wr.Neustadt übte vergangene Woche am TÜPL Allentsteig. Die jährliche Abschlussübung der Theresianischen Militärakademie am TÜPL Allentsteig ist ein Höhepunkt in der Ausbildung zum Berufsoffizier. Verteidigungsminister Thomas Starlinger ließ sich die Übung nicht entgehen.