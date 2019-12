Das zu Ende gehende Jahr bringt in Teilen des Landes klirrende Kälte. Besonders frostig war das Aufstehen am 30. Dezember in den Bezirken Lilienfeld und Scheibbs. Die Temperaturen beliefen sich nach Angaben des NÖ Straßendienstes in der Stadt Lilienfeld und in Gaming jeweils auf minus 15 Grad. Beide Orte sind somit die Kältepole Niederösterreichs.

„Nur“ minus drei Grad wurden in der Früh laut Messungen des Straßendienstes vergleichsweise in Mödling, Tulln, Laa an der Thaya, Poysdorf, Wiener Neustadt und Spitz gemessen.