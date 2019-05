NÖN: Sie machen ein Projekt zum Thema Bürgernähe, warum ist das wichtig?

Rotraud Perner: Für Bürgernähe braucht es vor allem Bürgerbeteiligung. Man muss den Leuten vermitteln, dass man ihre Ideen wertschätzt. Es geht darum zu erfahren, was die Leute denken und wo sie Verbesserungspotenzial sehen – und zwar von unverbildeten Menschen, also nicht nur von jenen, die sich politisch engagieren.

Was soll das bewirken?

Perner: Man kann mit guter Bürgerbeteiligung viel Zorn und Unfrieden auffangen. Außerdem gibt es Vorschläge, auf die nur Bürger kommen, die nicht – frei nach „Hamlet“ – vom Expertendünkel angekränkelt sind. Und es sollte, wenn man an ältere Mitbürger denkt, auch Raum für Bewahr-Mentalität geben. Wenn man Bewährtes erhalten will, muss man auf Menschen zugehen, die Bescheid wissen. Mitbestimmung schafft diese Möglichkeiten.

Wie wichtig ist Bürgernähe in Zeiten der Digitalisierung?

Perner: Wenn alles digital abläuft, besteht die Gefahr der Vereinsamung, weil die Kommunikation fehlt und weil sich viele Menschen schämen zuzugeben, was ihnen an Gefährdung und Gewalt zugefügt wird. Damit muss jeder lernen umzugehen. Digitalisierung ersetzt vieles, was früher mündlich erledigt wurde, und dafür muss es einen Ausgleich geben.

Gibt es für Ihr Projekt Vorbilder?

Perner: In den 70er-Jahren gab es in Wien die Aktion ,Der soziale Bürger‘ mit einem Aufruf an Menschen, die sich um andere kümmern wollten. Das brachte viele neue Freundschaften und Netzwerke – was ja der Kern der Sache ist. Ich habe dazu eine Anlaufstelle geleitet.

Was braucht es für Bürgernähe?

Perner: Man muss Bürgermeister und Gemeinderäte fragen, wo sie sich Unterstützung der Bevölkerung wünschen. Und Bürger, wo sie sich mehr Nähe wünschen. Welche Kontaktmöglichkeiten werden angeboten? Welche Möglichkeiten gibt es außerhalb der Sprechstunden?

Praktisch wäre es sinnvoll, die Gemeindehomepages zu vereinfachen, die sind alle sehr unterschiedlich, was verwirrend ist. Es sollte auch jede Gemeinde einen Newsletter haben, weil die Generation der Älteren durch Homepages oder Apps oft nicht angesprochen wird.

Ist Digitalisierung zu wichtig?

Perner: Digitalisierung hat ja auch eine soziale Komponente, siehe Facebook. So etwas sollte es für jede Gemeinde geben, das muss man sich aber von der Basis aus anschauen: Wie kann man persönliche Kontakte zur Verbesserung der Zusammenarbeit entwickeln? Denn Unterstützung brauchen alle – Bürger und Gemeinden.