„Je mehr Personen man durch mobile Dienste betreuen kann, desto kostengünstiger ist die Entwicklung.“ Das ist das Ergebnis einer Studie des Institutes für Wirtschaftsforschung im Auftrag des NÖ Hilfswerks.

47.000 pflegebedürftige Menschen werden derzeit in NÖ betreut. Fast die Hälfte nur durch Angehörige, ein Drittel mithilfe von mobilen Diensten, 16 Prozent in Pflegeeinrichtungen, 5 Prozent in 24-Stunden-Betreuung und 2 Prozent in Tageszentren & Co. Bleibt das so, dann werden laut Studienautorin Ulrike Famira-Mühlberger die Pflegekosten 2030 481 Millionen Euro und 2050 1,2 Milliarden Euro betragen (derzeit liegen sie 257 Millionen Euro pro Jahr). Angenommen, mehr Menschen werden pflegebedürftig, wenn auch später, die Angehörigen werden weniger, der Bedarf an professioneller Pflege steigt und Langzeitpflege wird teurer.

Politische Maßnahmen aber können die Verteilung verlagern und die Entwicklung der Kosten beeinflussen. Maßnahmen wie der Pflegeregress etwa bringen mehr Menschen in die stationäre Pflege. Gibt es 2030 hier zehn Prozent mehr, würden die Pflegekosten 2030 um 31,8 Millionen Euro höher sein. Fördert man hingegen die mobile Pflege, etwa indem Fördersätze erhöht werden und die Betreuung zuhause so für Angehörige und Betroffene günstiger wird, dann sinken die Kosten. Würden 2030 10 Prozent mehr Menschen mobil betreut werden, sinken die Kosten um 51,2 Millionen Euro.

Hinterholzer: Ausbau der mobilen Dienste

„Der Masterplan Pflege ist ein guter Anfang“, glaubt NÖ-Hilfswerk-Präsidentin Michaela Hinterholzer. Es braucht aber viel mehr. Was zum Beispiel? Eine Erhöhung des Pflegegeldes, Zuschläge für Menschen mit Demenz und psychiatrischen Erkrankungen.

Einen Teil des Pflegegeldes könnte man an Sachleistungen binden. Wie etwa mehrstündige Betreuung durch mobile Dienste. Zurzeit können bis zu drei Stunden am Stück gebucht werden. Man könnte aber auch Halbtagesblöcke anbieten. Beim Übergang vom Krankenhaus in die – oft plötzliche – Pflege reicht manchmal das Entlassungsmanagement nicht aus, oft braucht es mehr Begleitung. Und: Pflegende Angehörige sollten mehr gestärkt werden.