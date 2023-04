Für jeden Siebenten ist der Verkehrslärm eine Belastung

Heute, am 26. Mai, findet der internationale Tag gegen Lärm statt. Passend dazu erinnert der VCÖ, dass der Verkehrslärm, laut einer Analyse der Statistik Austria aus dem Jahr 2019, für rund 267.500 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher eine Belastung darstellt. Davon geben fast 206.000 Menschen den Kfz-Verkehr als Hauptursache an. "Fast zwei Drittel der lärmgeplagten Personen geben Verkehrslärm als Hauptursache an, davon wiederum 77 Prozent den Lärm des Kfz-Verkehrs", weist VCÖ-Expertin Lina Mosshammer auf Daten der Statistik Austria hin. Umweltmediziner Hans-Peter Hutter warnt, dass eine dauerhafte Lärmbelästigung das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle erhöht.

Der Mediziner erklärt: "Seit Jahrzehnten ist bekannt: Lärm ist ein starker Stressor mit Auswirkungen auf die körperliche, psychische und soziale Gesundheit. Nach wie vor sind in Österreich hunderttausende Menschen Lärmpegeln aus dem Straßenverkehr ausgesetzt, die unter anderem das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle deutlich erhöhen oder zumindest die Lebensqualität beeinträchtigen. Hier kann man durchaus von Körperverletzung sprechen. Und das muss sich endlich ändern."

Tempo 30 im Ortsgebiet würde Lärmbelastung verringern

Eine kostengünstige Maßnahme zur Reduktion der Verkehrsbelästigung wären etwa niedrigere Tempolimits. Würde man im Ortsgebiet statt 50 km/h nur 30 km/h fahren, wäre das wie eine Halbierung der Verkehrsmenge. Laut dem deutschen Umweltbundesamt reduziert Tempo 30 bis 50 die dauerhafte Lärmbelastung um bis zu vier Dezibel. Auch die Maximalpegel würden bei Tempo 30 zurückgehen. Der Grund dafür ist eine geringere Beschleunigung und ein gleichmäßigerer Verkehrsfluss.

Eine Studie aus der Schweiz zeigt außerdem, dass der maximale „Vorbeifahrpegel“ bei Tempo 30 um sechs Dezibel zurückgeht. Im Schnitt konnte eine Lärmminderung um vier Dezibel erreicht werden. "Tempo 30 statt 50 wird so wahrgenommen wie eine Halbierung der Verkehrsmenge", verdeutlicht VCÖ-Expertin Lina Mosshammer. Da ab etwa 30 km/h die Rollgeräusche den Motorenlärm übertönen, wirkt Tempo 30 statt 50 auch bei Elektroautos lärmmindernd.

Straßenverkehrsordnung erschwert Tempo 30

Der VCÖ betont, dass auf die Gesundheit der Anrainerinnen und Anrainer stärker Rücksicht zu nehmen ist und kritisiert damit vor allem die Straßenverkehrsordnung (StVO). Diese erschwert es den Gemeinden und Städten nämlich, eine Temporeduktion umzusetzen. Wenn eine Gemeinde auf Straßen im Ortsgebiet Tempo 30 einführen möchte, muss sie mit einem Gutachten nachweisen, dass die Temporeduktion auch wirklich „erforderlich“ ist. Gelingt das nicht, wird die Forderung von der der zuständigen Bezirksbehörde unter Berufung auf die StVO abgelehnt. Auch dann, wenn der Gemeinderat per Beschluss dafür wäre.

Ein weiteres Problem bei der StVO: Kriterien in Bezug auf Klimaschutz, Klimawandelanpassung sowie Lebens- und Aufenthaltsqualität können aktuell nicht als Begründung für Tempo 30 geltend gemacht werden. Der VCÖ startete deshalb eine Initiative zur Änderung der StVO, damit es Gemeinden und Städten erleichtert wird, Tempo 30 umzusetzen. Die Initiative wird vom Österreichischen Städtebund unterstützt, sowie durch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder Verkehrsstadträtinnen und Verkehrsstadträte aus mehr als 110 Gemeinden und Städten. Davon sind 22 aus Niederösterreich.