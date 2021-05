„Die Entscheidung, die aktive Mobilität in den Fokus unserer Verkehrspolitik zu rücken, stärkt die Gesundheit der Niederösterreicher. Der Ausbau liegt aber auch im Interesse der kommenden Generationen, wenn wir etwa an die drängende Frage des Klimaschutzes denken“, so Landeshauptfrau Mikl-Leitner und Landesrat Schleritzko.

Aus diesem Grund hat das Land Niederösterreich vor kurzem die erste Strategie zur Förderung der aktiven Mobilität vorgelegt und will in fünf Handlungsfeldern neue Akzente setzen. Die angedachten Maßnahmen gliedern sich in die Bereiche Infrastruktur, Multimodalität, Digitalisierung & Elektromobilität, Information & Kooperation sowie neue Strukturen. „Alle Handlungsfelder sind mit konkreten Vorhaben unterlegt, wobei es auch immer Projekte gibt, die rasch umgesetzt werden können. Insgesamt wollen wir in den kommenden zehn Jahren 100 Millionen Euro an Investitionen in die aktive Mobilität im Bundesland auslösen“, erläutert Landesrat Schleritzko.

Neue Service-Stelle

Konkrete Schritte hat das Land bereits mit der Gründung der neuen Service-Stelle „RADLand NÖ“ gesetzt. Die Initiative „RADLand NÖ“ war bislang Teil der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich (eNu) und hat, wie viele andere Gesellschaften und Abteilungen des Landes NÖ, am Thema Radfahren gearbeitet. „Als eigenständige Gesellschaft soll ‚RADLand NÖ‘ noch intensiver an der Attraktivierung der aktiven Mobilität mitwirken können. Wir errichten eine eigene Service-Stelle, damit alle Partner beim Ausbau des Radverkehrs, speziell die Gemeinden, bestens informiert und eingebunden sind.

Die Geschäftsführung wird als Fahrradbeauftragte des Landes zentrale Aufgaben zur Umsetzung unserer aktiven Mobilitätsstrategie übernehmen und in diesem Bereich große Verantwortung tragen“, umreißt Landeshauptfrau Mikl-Leitner die Aufgaben der neuen Mobilitätsagentur des Landes. Weitere geplante Maßnahmen betreffen den Bau neuer Radwege einschließlich neuer Radschnellwege als höchstrangige Infrastruktur, den Ausbau von Bike&Ride-Angeboten, die Verbesserung der Anbindung von Öffi-Knotenpunkten an das Radwegenetz, verbessertes Routing für Karten-Apps und die Partnerschaft mit Betrieben, Schulen und Gemeinden im ganzen Land.

